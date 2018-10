Sergio Pérez rijdt ook volgend jaar voor Racing Point Force India. De 28-jarige coureur heeft donderdag zijn contract bij het Britse team verlengd.

"Ik ben heel blij dat ik eindelijk bekend kan maken hoe mijn toekomst eruitziet en ik ben zeer gemotiveerd voor 2019", zegt Pérez op de site van Force India.

De Mexicaan, die zijn Formule 1-loopbaan in 2011 startte bij Sauber, begint volgend jaar aan zijn zesde seizoen bij Force India. De afgelopen twee jaar eindigde hij als zevende in de WK-stand, de plek die hij momenteel ook inneemt.

"We hebben de afgelopen vijf jaar heel veel successen geboekt, maar ik denk dat het beste nog moet komen", aldus Pérez. "Ik kijk met heel veel vertrouwen naar de toekomst."

Teambaas Otmar Szafnauer is blij dat 'Checo' behouden blijft voor Force India. "Sergio heeft de laatste vijf jaar laten zien dat hij een van de meest talentvolle en constante coureurs in de Formule 1 is."

Pérez eindigde in zijn carrière acht keer op het podium in de koningsklasse van de autosport. Er staan twee tweede en zes derde plaatsen op zijn erelijst. Dit jaar is zijn beste prestatie een derde plek in de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Lance Stroll wordt hoogstwaarschijnlijke tweede coureur

Pérez vormt sinds vorig jaar een coureursduo met Esteban Ocon. De 22-jarige Fransman moet bij Force India volgend jaar hoogstwaarschijnlijk plaatsmaken voor de huidige Williams-coureur Lance Stroll.

Zijn vader, de Canadese miljardair Lawrence Stroll, nam het team begin augustus over. De komst van Lance Stroll is nog niet bevestigd, maar niemand in de Formule 1 twijfelt over zijn transfer.

Er zijn officieel nog drie vrije stoeltjes voor het komende F1-seizoen. Naast Force India moeten ook Williams en Toro Rosso hun tweede coureur nog bevestigen.

Dit weekend staat de GP van de Verenigde Staten op het programma, de 18e van 21 races dit seizoen. De race op het Circuit of the Americas begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.