Pierre Gasly denkt dat Max Verstappen volgend jaar heel weinig tijd nodig heeft om bij Red Bull Racing aan de nieuwe Honda-motor te wennen.

De 22-jarige Fransman, die volgend jaar Daniel Ricciardo opvolgt bij Red Bull, rijdt dit seizoen bij Toro Rosso al met de Japanse krachtbron. Hij denkt niet dat dat hem veel voordeel zal opleveren ten opzichte van Verstappen, die gewend is aan een Renault-motor.

"Op zo'n niveau zal een goede coureur als Max al na vijf of zes ronden gewend zijn. Hij zal weinig tijd nodig hebben", zegt Gasly woensdag in de Formule 1-podcast Beyond The Grid.

"Het gaat meer om de manier van communiceren en werken in een compleet andere cultuur. Japanners zijn heel anders dan Europeanen. In dat opzicht heb ik een kleine voorsprong, maar eenmaal in de auto, zal hij snel gewend zijn."

Red Bull besloot eerder dit jaar om na een samenwerking van twaalf jaar met Renault over te stappen naar Honda, dat in het huidige seizoen een goede indruk maakt als motorleverancier van satellietteam Toro Rosso.

Gasly verwacht goede relatie met Verstappen

Hoewel Gasly en de één jaar jongere Verstappen volgend jaar aan elkaar zullen moeten wennen bij Red Bull, benadrukt de talentvolle Fransman nog maar eens dat hij geen spanningen binnen het Oostenrijkse team verwacht.

"Ik denk er niet echt over na. Het belangrijkste is respect voor elkaar en dan kan er eigenlijk niets gebeuren. Zo moet je denken. We hebben een goede relatie en ik weet zeker dat het goed zal gaan", zegt hij.

"Ik ben gestopt met luisteren naar wat anderen zeggen. Het klopt dat Max meer thuis is bij Red Bull dan ik, maar met je eigen karakter en ambities vind je vanzelf je weg in een team."

Gasly, die bij Toro Rosso een koppel met Brendon Hartley vormt, pakte in de eerste zeventien races van dit jaar 28 punten. Hij staat daarmee op de veertiende plek in de WK-stand. Verstappen is met 173 punten de nummer vijf.

Het seizoen gaat komend weekend verder in de Verenigde Staten, waar de race zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd op het programma staat. Vervolgens reizen de coureurs nog af naar Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.