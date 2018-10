Renault-baas Cyril Abiteboul voorziet problemen als de kosten voor motorfabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Honda in de Formule 1 blijven stijgen.

De Fransman denkt dat de leveranciers elkaar op den duur financieel kapot zullen maken. Hij noemt Honda - dat nu Toro Rosso van een krachtbron voorziet en per 2019 ook met Red Bull Racing samenwerkt - als voorbeeld.

"Bij Honda was de betrouwbaarheid er vorig jaar niet, maar ze lieten op Spa wel zien dat ze op de goede weg waren, gezien de enorme investeringen die ze doen", aldus Abiteboul tegen Autosport.com.

"Het is geen verrassing dat het zijn vruchten afwerpt, want we zitten nog steeds in een sport waarbij de hoeveelheid uitgaven wordt beloond in plaats van hóe je het uitgeeft. Dat is een punt van zorg."

Een jaar geleden besloot autosportbond FIA in samenspraak met commerciële rechtenhouder Liberty Media en de motorleveranciers dat de motoren vanaf 2021 eenvoudiger én goedkoper worden, al moeten de definitieve plannen nog gepresenteerd worden.

'Wie weet wat er gebeurt'

Abiteboul voorziet ondanks dat akkoord financiële problemen. Hij denkt dat de strijd tussen Mercedes, Ferrari, Renault en Honda de komende jaren zorgt voor meer en meer uitgaven.

"De stijgende kosten zijn in mijn ogen onhoudbaar. Voor Honda kan het voor nu winst opleveren, maar op een gegeven moment zal een van de vier leveranciers het niet meer aankunnen. Wie weet wat er dan gebeurt", waarschuwt hij.

"Ik denk dat de Formule 1 het zich niet kan verloorloven om een van de fabrikanten kwijt te raken. Ik zie momenteel niet dat er genoeg actie wordt genomen om de kosten te verminderen met het oog op de lange termijn."

Namens Mercedes is Lewis Hamilton dit Formule 1-seizoen op weg naar zijn vijfde wereldtitel. De Brit is zondag al wereldkampioen als hij de Grand Prix van de Verenigde Staten wint en concurrent Sebastian Vettel er niet in slaagt om tweede te worden.