Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil nog niet aan een wereldtitel voor zijn coureur Lewis Hamilton denken. De Brit kan zich zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten voor de vijfde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de Formule 1 kronen.

Hamilton verdedigt in de resterende vier races van dit seizoen een voorsprong van 67 punten op naaste achtervolger Sebastian Vettel van Ferrari (331 om 264 punten).

Wolff vindt dat echter nog geen geruststellende marge en wijst naar de ontknoping in 2007 toen Hamilton twee races voor het einde een voorsprong van zeventien punten weggaf op Kimi Räikkönen, terwijl er met de puntentelling van destijds (10-8-6-5-4-3-2-1) nog maximaal twintig punten te behalen waren.

"Met de huidige puntentelling zou Lewis in 2007, met nog twee wedstrijden te gaan, 45 punten voorsprong hebben gehad. Toch verspeelde hij de titel. Had iemand ooit gedacht dat je een voorsprong van 45 punten kon verspelen in twee races? Onmogelijk", zegt Wolff in gesprek met Motorsport.com.

'Ik weet dat het niet heel waarschijnlijk is'

Hamilton pakte een jaar later in 2008 wel voor het eerst de wereldtitel en deed dat nadien ook in 2014, 2015 en 2017, waardoor Wolff er alle vertrouwen in heeft dat zijn pupil niet nog een keer dezelfde fout begaat.

"Het is niet zo dat de snelste auto altijd wint. Er was een fase in de zomer waarin we niet de snelste wagen hadden, maar waarin we toch wat overwinningen boekten. Ik wil niet dat we de voet van het gaspedaal halen, want één uitvalbeurt en één gekke race en alles is verdwenen", zegt hij.

"Ik weet dat het niet heel waarschijnlijk is, maar het is autosport. Er kan van alles gebeuren. Ik wil er echter niet te veel aan denken, want dan roep je het over jezelf af. Laten we de klus klaren. Laten we naar Austin gaan, een sterk weekend hebben en hopelijk stellen we dan het kampioenschap veilig."

Ook gevecht om derde plaats gaande

Hamilton stelt komende zondag de eerste plaats in de WK-stand veilig als hij de race op het Circuit of the Americas wint en Vettel niet als tweede eindigt.

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten staan ook nog de GP's van Mexico (28 oktober), Brazilië (11 november) en Abu Dhabi (25 november) op het programma.

Achter Hamilton en Vettel is er ook een hevig gevecht om de derde plaats gaande. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas (207 punten), Vettels teamgenoot Räikkönen (196 punten), Max Verstappen (173 punten) en Daniel Ricciardo (146 punten) van Red Bull Racing maken daar nog aanspraak op.