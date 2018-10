Stoffel Vandoorne maakt na dit seizoen de overstap van de Formule 1 naar de Formule E. De Belg gaat rijden voor het team van HWA AG, dat debuteert in de klasse voor elektrische auto's.

Vandoorne rijdt nu nog voor McLaren in de Formule 1, maar dat team neemt na twee jaar afscheid van de 26-jarige coureur uit Kortrijk.

Zijn plek bij de Britse renstal wordt ingenomen door de jonge Brit Lando Norris, die komend seizoen een rijdersduo vormt met Carlos Sainz. Die vervangt op zijn beurt Fernando Alonso, die stopt als Formule 1-coureur.

Vandoorne gaat bij het team van HWA AG, dat nu nog actief is in het DTM, een duo vormen met Gary Paffett. De 37-jarige Brit pakte zondag in die klasse de titel.

Vandoorne kon in de Formule 1 niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Hij pakte tot nu toe slechts 22 punten in 37 races en is in de kwalificaties zelden sneller dan Alonso. Zijn beste uitslag is een zevende plaats vorig jaar bij de Grand Prix van Singapore en de GP van Maleisië.

Dit seizoen staat de Vlamingmet acht punten op de zestiende plaats in de WK-stand. Hij reed alleen aan het begin van het jaar drie keer in de top tien.