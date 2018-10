Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene is ervan overtuigd dat Sebastian Vettel in een van de komende jaren voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1 wordt.

"Ik ben er zeker van dat hij vroeg of laat wereldkampioen zal worden met Ferrari", vertelde de 61-jarige Arrivabene zondag aan La Gazzetta dello Sport.

Vettel komt sinds 2015 uit voor Ferrari en werd vorig seizoen in het kampioenschap tweede achter Lewis Hamilton. In zijn eerste twee jaren voor de Italiaanse renstal eindigde hij als respectievelijk derde en vierde.

Ook dit seizoen lijkt de Duitser naast de titel te gaan grijpen. Met nog vier races voor de boeg heeft hij een achterstand van 67 punten op Hamilton in het kampioenschap.

Hamilton kan komend weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijfde wereldtitel veroveren. Als de Brit volgende week zondag wint en Vettel geen tweede wordt, is hij zeker van het kampioenschap.

"De wereldtitel is dit seizoen een onmogelijke missie geworden, maar het is nog niet voorbij", concludeerde Arrivabene. "Wij verschijnen in Texas in ieder geval niet als verliezers aan de start. Dat lijkt me duidelijk."

'Vettel heeft veel weg van Schumacher'

De 31-jarige Vettel werd van 2010 tot en met 2013 wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Hij veroverde al zijn titels voor Red Bull Racing.

Volgens Arrivabene heeft Vettel veel weg van zijn landgenoot Michael Schumacher, die vijf van zijn zeven wereldtitels met Ferrari vierde. "Als ik hem over de boardradio hoor, lijkt het alsof ik met Michael Schumacher praat."

"Sebastian is ook Duits, maar wel erg Italiaans in zijn doen en denken", vervolgde de teambaas. "Hij is van kleins af aan met Maranello (de thuishaven van Ferrari, red.) verbonden geweest."

De Grand Prix van de Verenigde Staten staat zondag 21 oktober op het programma. Vorig jaar ging Hamilton met de overwinning aan de haal op het circuit van Austin.