Mercedes-teambaas Toto Wolff is vol lof over Mick Schumacher. De negentienjarige zoon van de legendarische coureur Michael Schumacher veroverde zaterdag de titel in het Europees Formule 3-kampioenschap.

"Hij heeft zichzelf bewezen en kan uitgroeien tot een van de beste coureurs in onze sport", zei Wolff, die vanwege het afscheid van Mercedes in de DTM zaterdag aanwezig was op Hockenheim.

Op dat Duitse circuit verzekerde Schumacher zich met een tweede plek in de voorlaatste race van het seizoen van de titel in de Formule 3. De Duitser won dit jaar voor het team van Prema in totaal acht races.

"Hij heeft onder grote druk gestaan en het is niet eenvoudig om daarmee om te gaan", refereerde Wolff aan het feit dat Schumacher de zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher is. "Vooral ook omdat hij geen goede seizoensstart had."

In de eerste twaalf races van het seizoen mocht Schumacher slechts twee keer het podium betreden. Zijn eerste overwinning van het seizoen boekte hij pas eind juli op het circuit van Spa-Francorchamps.

"Zijn prestaties in de tweede helft van het jaar waren daarom des te indrukwekkender", aldus Wolff. "Hij is niet onder de druk bezweken."

Deur bij Ferrari staat open voor Schumacher

Schumacher mag in ieder geval hopen op een Formule 1-carrière. Afgelopen maand gaf Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene te kennen dat de deur voor de talentvolle Duitser altijd openstaat.

"Hoe zouden we in Maranello nee kunnen zeggen tegen zo’n naam? Zijn recente resultaten zijn echt heel goed", zei de Italiaan destijds in Singapore.

Het is nog onduidelijk in welke klasse Schumacher volgend seizoen rijdt. De verwachting is dat hij in de Formule 2 uit zal komen.

De Prema-coureur kan zelf nog niet bevatten dat hij de titel in de Formule 3 heeft gepakt. "Het is moeilijk te beschrijven. Ik leef op dit moment in een droom", jubelde hij.

"De titel was van begin af aan mijn doel en ik ben er altijd in blijven geloven. Wij doen als coureurs waar we van houden en als dat op een succesvolle manier gaat, is dat het beste gevoel dat je kan hebben", besloot Schumacher.