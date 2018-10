Mick Schumacher heeft zaterdag de titel gepakt in de Europese Formule 3-serie. De negentienjarige zoon van de legendarische coureur Michael Schumacher had in Hockenheim voldoende aan een tweede plek in de tweede race van de afsluitende serie.

Alleen de Brit Dan Ticktum kon Schumacher nog bedreigen, maar de door Red Bull gesponsorde coureur eindigde als zevende. Schumacher, die uitkomt voor het team van Prema, is daardoor niet meer te achterhalen.

Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen in het Europese Formule 3-kampioenschap. Hij won dit jaar acht races. Vorig jaar werd hij met één podiumplek twaalfde in de eindstand. De titel was toen voor Lando Norris, die komend seizoen bij McLaren in de Formule 1 debuteert.

Schumacher begon zijn raceloopbaan in 2015 in het Duitse Formule 4-kampioenschap. In die klasse kwam de Duitser in 2016 ook in actie. Toen reed hij bovendien een aantal races in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap.

Zijn vader raakte eind 2013 bij een ski-ongeluk gewond. Michael Schumacher liep daarbij hersenschade op. Over de toestand van de zevenvoudig Formule 1-kampioen wordt vrijwel nooit iets naar buiten gebracht.

Ferrari houdt Mick Schumacher in de gaten

Zoon Mick mag nog hopen op een Formule 1-carrière. Vorige maand liet onder anderen Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene in Singapore weten dat de deur voor de jonge Duitser altijd open staat.

"Hoe zouden we in Maranello nee kunnen zeggen tegen zo'n naam? Zijn recente resultaten zijn echt heel erg goed", zei de Italiaan.

"Ik wens hem een mooie loopbaan toe en ik denk dat de deur voor de naam Schumacher, die zo veel bladzijden in de Ferrari-geschiedenis heeft geschreven, natuurlijk altijd openstaat. Maar uiteindelijk is het aan de familie Schumacher zelf."

Mick Schumacher startte zijn autosportloopbaan nog onder de naam van zijn moeder, maar draagt inmiddels de familienaam. Vorig jaar reed hij in België enkele ronden met de auto waarmee vader Michael in 1994 wereldkampioen werd.