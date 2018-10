De internationale autosportfederatie FIA heeft vrijdag de kalender voor het nieuwe Formule 1-seizoen definitief bevestigd. Evenals dit jaar worden er 21 Grands Prix verreden.

Het Formule 1-seizoen in 2019 begint zoals de laatste jaren gebruikelijk in Australië. De Grand Prix in Melbourne is komend jaar op 17 maart, zes dagen eerder dan de race van dit jaar.

De volgorde van de 21 races op de voorlopige kalender is exact hetzelfde als die van dit jaar. Het seizoen eindigt op 1 december 2019 met de Grand Prix van Abu Dhabi. Dit jaar wordt de laatste race van het jaar daar op 25 november verreden. Op 14 april wordt in Shanghai de duizendste Grand Prix in de historie van de Formule 1 verreden.

Volgens de FIA staat alleen achter de race in Austin, in de Verenigde Staten, nog een vraagteken. Niet alle formaliteiten over de organisatie van die wedstrijd op 3 november zijn afgehandeld.

Door de iets ruimere opzet van de kalender is er in 2019 geen 'Triple Header' op de kalender, zoals dit jaar wel het geval was. In drie achtereenvolgende weekenden werden de GP's van Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië verreden. In 2019 zitten er twee weken tussen de races in Oostenrijk en Groot-Brittannië.

Dit seizoen staan er nog vier races op het programma. Volgend weekend wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden op het circuit in Austin. Daarna wordt er nog in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi geracet.