Daniel Ricciardo baalt ervan dat teamgenoot Max Verstappen dit seizoen bij Red Bull Racing tijdens kwalificaties veel beter presteert dan hij. De Australiër heeft moeite om er een verklaring voor te vinden.

In de eerste zeventien kwalificaties van het Formule 1-seizoen was de 21-jarige Verstappen liefst dertien keer sneller dan zijn acht jaar oudere teamgenoot.

"Het is vrij somber. Misschien ben ik te gemakzuchtig geweest na mijn zege in Monaco, omdat ik dacht: dit was geweldig en brengt me wel door de rest van het jaar", zegt Ricciardo vrijdag tegen Motorsport.com.

"Vorig jaar was ik niet blij met mijn kwalificaties en ik dacht aan het begin van dit jaar dat het beter was geworden, maar ik heb niet alles eruit gehaald. Misschien is Max wel veel beter geworden, ik weet het niet. Maar ik ben nog niet klaar."

'Had proactiever moeten zijn met set-up'

Volgens Ricciardo, die naast Monaco ook in China won, is het niet per definitie zo dat Verstappen door meer lef beter is in de kwalificatie. De Australiër denkt dat het ook met de afstellingen van zijn auto te maken kan hebben.

"Met de kennis van nu had ik proactiver moeten zijn met bepaalde dingen, zoals de set-up. Ik heb het gevoel dat we vaak wel wisten wat het was, maar dat we dan te laat waren. We leren nog altijd, dat is zeker zo, maar Max heeft dat beter gedaan dan ik."

Verstappen begon de races in Australië, China, Spanje, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Italië, Singapore én Japan vanaf een betere startplek dan teamgenoot Ricciardo.

Pech in Japan leidde tot frustratie

Ricciardo kent de laatste raceweekenden ook meer problemen met zijn auto dan Verstappen. Zaterdag viel hij tijdens Q2 van de kwalificatie in Japan niet voor het eerst uit met een motorprobleem, waarop hij vloekend uitstapte en liet weten er behoorlijk klaar mee te zijn.

"We hebben echt moeite gehad om een vlekkeloos weekend af te werken dit seizoen. Ik wil niet dat het allemaal negatief klinkt, maar we hebben gewoon heel veel pech gehad. Ik weet niet waarom", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

"Ik vind het klote, maar ik laat me er niet door verslaan. Ik blijf het proberen en geloof dat het tij uiteindelijk gaat keren. Hopelijk komt dat op een bepaald moment dit seizoen."

Volgende week zondag staat in de Verenigde Staten om 20.10 uur Nederlandse tijd de achttiende Grand Prix van het seizoen op het programma. In de weken die volgen komen Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.