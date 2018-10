George Russell rijdt vanaf komend seizoen voor Williams in de Formule 1. De twintigjarige Brit staat momenteel bovenaan in het kampioenschap van de Formule 2.

"Het is een grote eer om voor een team met een rijke historie als Williams te gaan rijden", zegt Russell vrijdag op de website van zijn nieuwe team, waar hij een contract voor meerdere jaren heeft getekend. "Een levenslange droom om in de Formule 1 te rijden gaat in vervulling."

"Ik kijk al naar de races sinds ik een kind ben en het voelt onwerkelijk dat ik straks zelf op de grid zal staan. Volgend jaar sta ik naast coureurs die ik al jarenlang bewonder."

Dit jaar racen de Rus Sergey Sirotkin (23) en de Canadees Lance Stroll (19) voor Williams, dat doorgaans in de achterhoede van de Formule 1 rijdt. De financiële situatie van team is door het vertrek van sponsor Martini en geldschieter Lawrence Stroll niet rooskleurig.

Vermoedelijk vertrekt Lance Stroll (zes WK-punten dit seizoen) naar Racing Point Force India, waar zijn vader sinds enkele maanden eigenaar is. Sirotkin (één WK-punt) heeft nog een doorlopend contract bij Williams, maar het team heeft nog niet bevestigd dat hij ook komend jaar in de Formule 1 rijdt.

Plaatsvervangend teambaas Claire Williams zegt enorm blij te zijn met de komst van Russell. "We proberen altijd om jong talent te ontwikkelen, George past perfect in dat plaatje. Hij staat nu al goed bekend in de paddock en we houden hem al een tijdje in de gaten."

"Met zijn betrokkenheid en passie past hij heel goed binnen ons team. We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst."

Formule 2 is laatste jaren goede opstap naar koningsklasse

Russell stond sinds januari 2017 onder contract bij Mercedes, waar hij dit jaar een van de reservecoureurs is achter WK-leider Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Met nog één race te gaan staat de jonge Brit bovenaan in het kampioenschap van de Formule 2. Hij heeft 248 punten verzameld en kan alleen achterhaald worden door de Thai Alexander Albon, die 211 punten heeft.

Ook de nummer drie in de Formule 2 maakt komend seizoen de overstap naar de Formule 1. De 18-jarige Brit Lando Norris is de opvolger van Fernando Alonso bij McLaren. De Nederlander Nyck de Vries staat vierde in de Formule 2, waar eind november in Abu Dhabi het laatste Grand Prix-weekend van het seizoen wordt verreden.

De Formule 2 is de afgelopen jaren een goede opstap naar de koningsklasse gebleken. Vorig jaar werd Charles Leclerc kampioen. De Monegask maakt na een sterk debuutjaar in de Formule 1 bij Sauber komende winter de overstap naar Ferrari.

In 2016 werd Pierre Gasly kampioen in de GP2 Series, zoals de Formule 2 toen nog heette. Na anderhalf jaar bij Toro Rosso wordt de Fransman volgend jaar teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Nog vier stoeltjes beschikbaar in Formule 1

Er zijn voor 2019 nog vier stoeltjes te vergeven in de Formule 1. Force India heeft nog twee plekken beschikbaar en ook Williams en Toro Rosso moeten nog een coureur vastleggen.

In het huidige seizoen staan er nog vier races op het programma. Op zondag 21 oktober wordt in Austin de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden, waarbij Hamilton zijn vijfde wereldtitel kan veiligstellen.