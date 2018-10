Er komt definitief geen Grand Prix op een stratencircuit in Rotterdam. Het gemeentebestuur van de stad heeft vrijdag besloten dat er geen haalbaarheidsonderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid om een Formule 1-race te organiseren.

Volgens burgemeester en wethouders van Rotterdam past de sport niet bij "de ambities en het imago van een duurzame stad", zo meldt RTV Rijnmond. "Bovendien zijn er met Zandvoort en Assen al twee circuits die de Formule 1 kunnen ontvangen", stelt het college.

Ondernemer Robert Heilbron had de gemeente verzocht een haalbaarheidsonderzoek te starten. Samen met het bedrijf Rotterdam Topsport deed hij al een vooronderzoek.

Heilbron - die het evenement Rotterdam City Racing organiseert, waarbij onder meer Formule 1-auto's een demonstratie geven in het centrum van de Maasstad - sprak vorig jaar met Liberty Media over de mogelijkheid van een stratenrace. Het Amerikaanse bedrijf werd in 2016 eigenaar van de Formule 1.

Zandvoort en Assen onderzoeken mogelijkheid voor GP

Door de grote populariteit van Max Verstappen wordt er de laatste jaren veel gesproken over de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. In 1985 werd de laatste van dertig Grands Prix het circuit van Zandvoort verreden. De organisatie had sindsdien onvoldoende budget voor een Formule 1-race.

Zandvoort en het TT-circuit in Assen onderzoeken al enige tijd de mogelijkheden voor een toekomstige Formule 1-race. Naast Rotterdam was er ook sprake van een race op een stratencircuit in Amsterdam, maar die plannen zijn niet concreet geworden.

Het is nog onduidelijk wanneer de Nederlandse Grand Prix eventueel terug zou kunnen keren. De voorlopige kalender van 2019 is met 21 races al vol.