Lewis Hamilton kan zondag zijn vijfde wereldtitel pakken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, die hij al zes keer won. Dit is alles wat je moet weten over de race op het Circuit of the Americas.

Wat moet Hamilton doen om de titel te pakken?

Met nog vier GP's te gaan heeft Hamilton 67 punten voorsprong Sebastian Vettel. Dat betekent dat de wereldtitel een feit is als Hamilton wint in de VS én Vettel geen tweede wordt.

Als Hamilton als tweede finisht, moet Vettel de top vijf halen en zelfs een derde plaats kan voor de Brit al genoeg zijn om zich weer wereldkampioen te mogen noemen. Vettel moet dan bij de eerste zeven eindigen om het feest bij Mercedes uit te stellen. Bij een vierde plaats voor Hamilton moet Vettel in de top tien eindigen.

WK-stand 2018 Lewis Hamilton - 331 punten

Sebastian Vettel - 264 punten

Valtteri Bottas - 207 punten

Kimi Räikkönen - 196 punten

Max Verstappen - 173 punten

Daniel Ricciardo - 146 punten

Hoe groot is de kans dat Hamilton de titel pakt?

Giedo van der Garde denkt dat Hamilton ook in de VS zal winnen, maar dat de wereldtitel nog een week op zich laat wachten. "Ik zie Vettel hier wel tweede worden. En de derde plaats gaat naar Max Verstappen", zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen NUsport.

Het zou slechts uitstel zijn, want dat Hamilton opnieuw wereldkampioen wordt staat voor Van der Garde vast. "Ik vind het echt knap hoe hij dit jaar gepresteerd heeft. Hij is heel allround, supergoed in de kwalificatie en ook in de race."

Aan het begin van het jaar zag het er niet naar uit dat Mercedes voor het vijfde jaar op rij zou domineren. "Hamilton kwam moeizaam op gang, maar heeft dit seizoen nul fouten gemaakt. Als hij een keer niet kon winnen, ging hij geen gekke dingen doen en pakte hij gewoon zijn punten. Dat is het grootste verschil met Vettel."

Starttijden Grand Prix Verenigde Staten Eerste vrije training: vrijdag 17.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 21.00

Derde vrije training: zaterdag 20.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 23.00 uur

Race: zondag 20.10 uur

Is het een circuit voor Verstappen?

De eerste keer dat Hamilton de GP van de VS won, was in 2007. Destijds werd er voor het laatst in Indianapolis gereden, waarna de Amerikaanse GP in 2012 in Austin terugkeerde op de Formule 1-kalender. Van de zes races die sindsdien in Austin werden verreden, schreef Hamilton er liefst vijf op zijn naam.

De racebaan in Texas is ontworpen door Hermann Tilke, de Duitser die veel nieuwe circuits vormgaf. "Het is typisch een Tilke-baan", vindt Van der Garde. "Zijn ontwerp in Austin is heel goed geslaagd, het is een heel gaaf circuit om op te rijden en het heeft eigenlijk alles."

Van der Garde ziet veel overeenkomsten met de baan van Suzuka in Japan, waar Hamilton twee weken geleden onbedreigd naar zijn vierde opeenvolgende overwinning reed.

"De eerste sector bestaat op beide circuits uit enkele korte, snelle bochten. De tweede sector is erg technisch en de derde sector bevat enkele vloeiende bochten. De downforce is hier erg belangrijk. Daarom denk ik dat Verstappen opnieuw de strijd aan kan gaan met Mercedes en Ferrari, maar nog niet in de kwalificatie. Zondag wel. Verstappens race pace is goed genoeg."

Wat deed Verstappen in eerdere jaren bij de GP VS?

Verstappen stond nog nooit op het podium in de VS, al leek hij vorig jaar derde te worden. De Limburger startte van de zestiende plek en kwam na een inhaalrace als derde over de finish in zijn Red Bull.

Omdat hij in de slotfase een bocht had afgesneden bij een inhaalmanoeuvre ten opzichte van Kimi Räikkönen, kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden en eindigde hij als vierde.

In 2015 werd Verstappen bij zijn eerste race in de VS knap vierde in zijn wagen van Toro Rosso. Een jaar later reed hij al voor Red Bull en haalde hij de finish niet.

Winnaars Grand Prix VS in Austin 2017 - Hamilton (Mercedes)

2016 - Hamilton (Mercedes)

2015 - Hamilton (Mercedes)

2014: Hamilton (Mercedes)

2013: Vettel (Red Bull)

2012: Hamilton (McLaren)