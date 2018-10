Teambaas Christian Horner ziet de toekomst van Red Bull Racing met vertrouwen tegemoet. De Brit verwacht dat de nieuwe motoren van Honda veel tijdwinst op gaan leveren.

Red Bull neemt aan het einde van dit seizoen na twaalf jaar afscheid van Renault en rijdt in 2019 en 2020 met krachtbronnen van Honda. Satellietteam Toro Rosso wordt dit seizoen al van de Japanse motoren voorzien.

Afgelopen weekend voerde Honda een update door en dat zorgde in de kwalificatie in Suzuka voor opmerkelijk snelle tijden van Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley (zesde) en Pierre Gasly (zevende), tot tevredenheid van Horner.

"We hebben het allemaal scherp in de gaten gehouden het hele weekend, net als in Rusland", zegt de Red Bull-teambaas tegen Motorsport.com. In Sochi verscheen het dochterteam alleen in de eerste twee vrije trainingen met de nieuwe Honda-motoren op de baan, omdat de leverancier ze wilde sparen voor de 'thuisrace' in Japan.

'Geweldig om te zien dat Honda serieuze stappen zet'

Waar Hartley en Gasly doorgaans genoegen moeten nemen met een plek in het achterveld, kwalificeerden ze op het circuit van Suzuka knap bij de beste zeven. "Het is geweldig om te zien dat ze bij Honda serieuze stappen zetten", stelt Horner tevreden vast.

"We zijn heel erg te spreken over de progressie die ze boeken en kijken vanzelfsprekend hoopvol uit naar 2019. Je ziet dat de snelheid op de rechte stukken in orde is, en dat is precies waar we volgend jaar samen met Honda een grotere rol willen gaan spelen."

Gasly denkt dat Red Bull en Honda er goed voor staan

Gasly wordt na dit seizoen overgeheveld naar Red Bull, waar hij het stoeltje van Daniel Ricciardo overneemt. De Fransman heeft goede ervaringen met Honda bij Toro Rosso, maar vindt het nog te vroeg om uitspraken over zijn auto voor volgend jaar te doen.

"Het zijn twee totaal verschillende wagens, dus we moeten nog maar afwachten waar we mee te maken krijgen", aldus de 22-jarige Gasly. "Maar Red Bull maakt normaal gesproken heel snelle auto's, en ik denk dat we er met de verbeteringen van Honda heel goed voor staan. We zullen het zien over zes maanden. Er kan in die tijd veel gebeuren."

Red Bull zit nog vier races vast aan Renault, de Franse leverancier waarmee het al jaren een haat-liefdeverhouding heeft. De eerstvolgende Grand Prix is op 21 oktober in de Verenigde Staten, daarna worden Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan.