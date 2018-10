Mercedes-coureur Lewis Hamilton vindt dat zijn concurrent Sebastian Vettel van Ferrari te hard wordt aangepakt door de media. De Brit vraagt om meer respect voor de Duitser.

Vettel, net als Hamilton viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, begon met twee zeges nog sterk aan het seizoen. Gaandeweg zag hij Hamilton in de WK-stand - mede door eigen fouten - echter steeds verder uit zicht verdwijnen.

"Ik vind dat de media wat meer respect moeten hebben voor Sebastian. Het is gewoon niet voor te stellen hoe zwaar het is wat we doen en dat geldt voor iedere topatleet", schrijft de 33-jarige Hamilton dinsdag op Instagram.

Volgens de leider in de strijd om het wereldkampioenschap moet de pers meer bewondering tonen voor de professionaliteit van Vettel. "Het is normaal dat we als mensen fouten maken, maar het gaat erom hoe we ermee omgaan."

Het bericht van Hamilton volgt na de Grand Prix van Japan van zondag, waarin Vettel mede door een aanvaring met Red Bull Racing-coureur Max Verstappen ver terugviel. Hij eindigde nog wel als zesde, maar zag winnaar Hamilton verder uitlopen in de strijd om de wereldtitel.

Vettel uitte kritiek op Verstappen

Na de race op het circuit van Suzuka was Vettel vooral boos op Verstappen, die hem in zijn ogen te weinig ruimte gaf om in te halen, waardoor de Duitser van de baan spinde.

"Zodra hij merkt dat er iemand dichtbij komt, probeert hij te pushen op een moment waar je dat niet meer zou moeten doen", zei de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 over de Nederlander. "Kijk ook maar naar het incident tussen Verstappen en Kimi Räikkönen. Als Kimi gewoon was doorgereden, waren ze vol op elkaar geknald."

Het verbaast Hamilton dat Vettel de laatste races minder presteert, zei de Brit zondag al. "Halverwege het seizoen was Sebastian nog erg sterk, maar vanaf Singapore werd het minder. Dat is wel verrassend", liet hij toen weten.

Door zijn zesde plaats is de achterstand van Vettel op Hamilton in de WK-stand opgelopen tot 67 punten. Als Hamilton volgende week zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten wint en Vettel geen tweede wordt, dan is de Brit voor de vijfde keer wereldkampioen.