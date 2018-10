De kans is groot dat er in 2020 een Formule 1-race in Vietnam wordt verreden. Racedirecteur Charlie Whiting denkt dat niks een Grand Prix in het Aziatische land nog in de weg staat.

"Het ontwerp van het circuit is in een vergevorderd stadium. De Vietnamese autoriteiten richten zich op de kalender van 2020 en dat lijkt me een haalbare doelstelling", zegt Whiting maandag in gesprek met Autosport.

Eind augustus werd al bekend dat de Vietnamese regering het plan steunt om een Grand Prix te organiseren in hoofdstad Hanoi. De straatrace wordt voor een groot deel op bestaande wegen verreden.

Whiting bezocht Vietnam vorige week voor de Grand Prix van Japan en hield daar een positief gevoel aan over. "Speciaal voor de race wordt nog een stuk circuit bijgebouwd. Daar zijn ze nu nog niet mee bezig, maar de locatie is wel bekend. Ik verwacht geen problemen."

Ook stratencircuit Miami in 2020 waarschijnlijk op kalender

De verwachting is dat Formule 1-eigenaar Liberty Media volgende week officieel bekendmaakt dat Vietnam in 2020 wordt toegevoegd aan de kalender. Op dit moment staat er met de Grand Prix van Singapore al een race in Zuidoost-Azië op het programma.

Ook het stratencircuit van Miami wordt over twee jaar waarschijnlijk aan de kalender toegevoegd. In Nederland hebben Assen en Zandvoort interesse om een Grand Prix te organiseren.

Dit seizoen staan nog vier Formule 1-races op het programma, met op 21 oktober de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daarna volgen nog races in Mexico (28 oktober), Brazilië (11 november) en Abu Dhabi (25 november).