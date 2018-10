Sebastian Vettel wil een gesprek onder vier ogen met Max Verstappen. De coureur van Ferrari vindt dat de Nederlander te agressief zijn positie verdedigt bij inhaalacties van concurrenten.

"Ik heb geen zin in een publieke woordenstrijd, maar praat liever persoonlijk met hem op een geschikt moment", aldus Vettel maandag op Motorsport.com.

De Duitser gaf Verstappen de schuld voor de botsing tussen de twee zondag tijdens de Grand Prix van Japan. De viervoudig wereldkampioen probeerde de Nederlander binnendoor in te halen in de Spoon-bocht, maar er was te weinig ruimte en de twee auto's raakten elkaar.

"Ik deed mijn best Max niet te raken, maar hij remde en stuurde zijn auto verder naar de binnenkant", zegt Vettel. "Ik kon geen kant meer op. Het is iets dat hij vaker doet."

De nummer twee van de WK-stand wees daarbij ook naar een eerder incident bij de GP van Japan. Verstappen kwam in de eerste ronde op het circuit van Suzuka in aanraking met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen, nadat de Limburger zich verremd had en terug op het asfalt stuurde. Hij kreeg voor die actie een tijdstraf van vijf seconden.

"Max is snel, maar de manier waarop hij bij het incident met Kimi terug op het circuit kwam, helpt niet", stelt Vettel.

Verstappen zich van geen kwaad bewust

Verstappen zelf liet zondag direct na de race op Suzuka al weten dat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. "Vettel wilde inhalen op een onmogelijke plek. De tijdstraf was belachelijk", zei de Red Bull-coureur.

Vettel zelf blijft erbij dat hij zijn inhaalactie op Verstappen in een bocht waar inhalen normaal amper mogelijk is, niet te ambitieus was. "Hoe lang denk je dat je in een race kan wachten met inhalen?", vraagt de Duitser zich hardop af.

"Ik racete bovendien niet alleen tegen Max, ook tegen de coureurs die voor hem lagen. De Spoon-bocht is misschien niet de beste plek om in te halen op dit circuit, maar ik heb daar soortgelijke momenten gehad met andere coureurs en toen haalden we de bocht wel."

Wereldtitel vrijwel uit zicht voor Vettel

Vettel spinde na zijn botsing met Verstappen en viel terug naar plek achttien. Van daaruit wist hij zich nog wel op te werken naar de zesde plek aan de finish, maar hij liep weer meer achterstand op in het kampioenschap.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft een voorsprong van 67 punten op Vettel met nog vier races te gaan. De Brit kan volgende week zondag bij de GP van de Verenigde Staten al zijn wereldtitel prolongeren als hij wint en Vettel niet tweede wordt.