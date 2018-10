Formule 1-racedirecteur Charlie Whiting vindt het een duidelijke zaak dat Max Verstappen zondag een tijdstraf kreeg tijdens de Grand Prix van Japan. De Nederlander moest als sanctie vijf seconden wachten bij een pitstop en finishte als derde op Suzuka.

Verstappen kreeg de straf voor een incident met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen. De 21-jarige Nederlander van Red Bull Racing schoot in de eerste ronde kort van de baan en botste met Räikkönen toen hij weer terugkeerde op het circuit.

"Ik denk dat het vrij duidelijk een straf was, aangezien Verstappen van de baan ging en op een onveilige manier terugkeerde", zei Whiting tegen Motorsport.com.

"Je bent verplicht om op een veilige manier terug de baan op te komen, maar hij drukte Räikkönen van het circuit, dus het was een redelijk eenvoudige beslissing voor de stewards."

Verstappen krijgt geen straf voor tweede incident

De botsing met Räikkönen was niet het enige incident met Verstappen tijdens de GP van Japan, die gewonnen werd door Lewis Hamilton. Later in de race tikte Sebastian Vettel de Limburger aan bij een inhaalpoging, al ondervond alleen de Duitser daar hinder van.

Voor die actie kregen Vettel en Verstappen geen straf. "Dat was een beetje een klassiek geval", vindt Whiting.

"Vettel probeerde aan de binnenkant te duiken, wat op zich een redelijke actie was. Hij zat er half naast en Max stuurde in. De stewards delen normaal gesproken alleen straffen uit als zij er zeker van zijn dat één coureur volledig of voor het merendeel schuld heeft", zegt de racedirecteur.

"Of de rijders hier allebei evenveel schuld hadden, daarover zullen de meningen uiteenlopen, maar de stewards hadden in elk geval niet het idee dat er een hoofdschuldige kon worden aangewezen."

Verstappen vindt straf schandalig

Overigens vond Verstappen het belachelijk dat hij voor het eerste incident een tijdstraf kreeg. "Ik probeerde het netjes op te lossen, Räikkönen had makkelijk even kunnen wachten. Het is schandalig en jammer dat ik bestraft werd", baalde hij.

Red Bull-teambaas Christian Horner was minder uitgesproken. Hij liet in het midden of de tijdstraf terecht was. Horner denkt wel dat Verstappen de tweede plaats van Valtteri Bottas af had kunnen pakken als hij meer rondes had. De Fin van Mercedes bleef Verstappen mede door diens tijdstraf 1,5 seconde voor.

Met zijn derde plaats pakte Verstappen vijftien punten voor de WK-stand. Hij staat met 173 punten vijfde en de achterstand op nummer vier Räikkönen bedraagt 23 punten.

Over twee weken is in de Verenigde Staten de volgende Grand Prix. Hamilton kan dan al de wereldtitel veiligstellen, terwijl er daarna nog drie GP's te gaan zijn. Als de Brit wint in de VS en Vettel buiten de top twee eindigt, mag hij zich al wereldkampioen noemen.