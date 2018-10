Christian Horner denkt dat Max Verstappen de tweede plaats van Valtteri Bottas af had kunnen pakken als hij meer rondes had. De coureur van Red Bull Racing moest zich echter tevredenstellen met plek drie bij de Grand Prix van Japan.

Verstappen reed op het circuit van Suzuka een uitstekende race, maar was wel betrokken bij twee incidenten. Hij kwam in aanraking met beide Ferrari-coureurs, Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel.

Waar hij voor dat eerste incident een tijdstraf van vijf seconden kreeg, liet de wedstrijdleiding de tweede gebeurtenis onbestraft. Verstappen had daarna wel wat lichte schade aan zijn wagen, maar wist in de slotfase desondanks bij Bottas aan te sluiten.

"Max voerde de druk echt op bij Bottas", zei Red Bull-teambaas Horner na afloop. "Uiteindelijk kwamen we wat rondes tekort om hem in te halen. Het hielp ook niet mee dat we aerodynamisch wat tekortkwamen door de incidenten, maar we waren zeer competitief."

De Brit was dan ook tevreden over het optreden van zijn jongste pupil. "We hebben er alles aan gedaan. Er is hier helaas maar één DRS-zone, dus het feit dat Max nog zo dicht bij Valtteri komt - zelfs na zijn straf - is geweldig van hem."

'Gelukkig niet veel schade na incident met Räikkönen'

Horner liet in het midden of de tijdstraf die Verstappen na het incident met Räikkönen kreeg wel terecht was. "Max maakte een foutje en had gewoon geen ruimte meer om voor Kimi aan de kant te gaan. Gelukkig kwam hij er zonder al te veel schade vanaf."

De clash met Vettel noemde de Red Bull-baas een race-incident. "De stewards kwamen mijns inziens tot de juiste conclusie. Vettel kwam eigenlijk te laat en Max is niet iemand van wie je veel ruimte gaat krijgen. Dat kwam Sebastian duur te staan, want zijn kampioenschapskansen zijn nu wel voorbij. Max zal niet populair zijn in Italië."

De volgende race staat over twee weken op het programma, als de Grand Prix van de Verenigde Staten op het circuit van Austin wordt verreden. Lewis Hamilton kan dan kampioen worden, als hij negen punten meer pakt dan Vettel.