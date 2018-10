Lewis Hamilton wilde zondag na zijn zege in de Grand Prix van Japan nog niet vooruitlopen op zijn vijfde wereldtitel. De coureur van Mercedes is wel verrast door de mindere resultaten van zijn concurrent Sebastian Vettel in de laatste races.

"Natuurlijk had ik niet verwacht dat hij nu zo zou presteren. Halverwege het seizoen was Sebastian nog erg sterk, maar vanaf Singapore werd het minder. Dat is wel verrassend", zei Hamilton na de race in Suzuka.

De 33-jarige Brit begon op poleposition in Japan en zag zijn leidende positie geen moment in gevaar komen. Het betekende al de vierde zege op rij en de negende overwinning van het seizoen voor de viervoudig wereldkampioen.

Vettel begon het jaar nog uitstekend met zeges in Australië en Bahrein, maar de Duitser van Ferrari presteerde vooral de laatste weken niet goed genoeg om een serieuze bedreiging voor Hamilton te vormen.

'Circuit in Austin ligt ons goed'

In Japan eindigde de 31-jarige Vettel mede door een incident met Max Verstappen als zesde. In de drie races daarvoor bleef de zege ook al buiten bereik (vierde in Italië en derde in Singapore en Rusland).

"De resultaten van Ferrari zijn niet meer hetzelfde als eerder dit seizoen", weet Hamilton. "Ze zijn niet meer zo sterk, maar ik zou niet weten waarom. Dat moet je aan Sebastian zelf vragen. Ik focus me liever op mezelf."

Door de zege van Hamilton en het teleurstellende resultaat van Vettel is het gat tussen de twee coureurs in de WK-stand al 67 punten. De Mercedes-coureur kan zich over twee weken in de Grand Prix van de Verenigde Staten al tot wereldkampioen kronen, al moet hij de race dan wel winnen en mag Vettel geen tweede worden.

"Eerlijk gezegd ben ik daar nog niet heel erg mee bezig", aldus Hamilton. "Je weet nooit hoe een Grand Prix gaat verlopen, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als het zo snel mogelijk lukt. Het circuit in Austin ligt ons normaal gesproken goed, dus ik kan niet wachten om alles uit mezelf te halen."