Sebastian Vettel vindt dat het de schuld is van Max Verstappen dat hij zondag spinde tijdens de Grand Prix van Japan. De Ferrari-coureur kwam na het incident in de beginfase van de race op de laatste plaats terecht en werd uiteindelijk nog zesde.

"Ik was absoluut aan het pushen, maar ik was niet wanhopig om er langs te komen", zei Vettel na de race in Suzuka tegen diverse media. "Er was een gat en ik was sneller dan Verstappen."

De Duitser probeerde de Nederlander binnendoor in te halen. Op het moment dat beide wagens elkaar raakten, reed Verstappen nog voor Vettel, die van de baan spinde en door zo'n vijftien man ingehaald werd.

"Zodra hij merkt dat er iemand dichtbij komt, probeert hij te pushen op een moment waar je dat niet meer zou moeten doen", stelde Vettel. "Kijk ook maar naar het incident tussen Verstappen en Räikkönen. Als Kimi gewoon doorrijdt dan knallen ze vol op elkaar."

"Maar het is niet correct dat anderen altijd maar moeten uitwijken", vindt Vettel. "We racen allemaal en de race is lang."

Verstappen eindigde uiteindelijk als derde, achter winnaar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes. Vettel knokte zich van de negentiende plek nog terug naar de zesde plaats, maar kwam nooit in de buurt van de podiumplaatsen.

Vettel vindt dat Verstappen fanatieker verdedigt dan anderen

Volgens de Duitser verdedigt Verstappen fanatieker dan andere coureurs in de Formule 1. "Ik heb vandaag zonder problemen het hele veld ingehaald. Soms was de ruimte krap en soms was er meer marge. Je moet elkaar altijd ruimte geven. In het geval van Verstappen kreeg ik die ruimte niet."

Verstappen zei dat het Vettels eigen schuld was dat hij spinde. Volgens de Red Bull-coureur kan er in de Spoon-bocht helemaal niet ingehaald worden.

Vettel vond niet dat het onverstandig was om het juist in de Spoon-bocht te proberen. "Dit hoort bij het racen, begrijp me niet verkeerd. Ik heb geen spijt van mijn keuze om hem daar aan te vallen. Met deze uitkomst had je het achteraf liever anders gedaan. Maar je weet niet alles van tevoren."

Door zijn zesde plaats is de achterstand van Vettel op Hamilton in de WK-stand opgelopen tot 67 punten. Als Hamilton over twee weken de Grand Prix van de Verenigde Staten wint en Vettel geen tweede wordt, dan is de Brit voor de vijfde keer wereldkampioen.