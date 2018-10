Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn derde plek in de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-coureur concludeerde dat er niet meer inzat, maar baalde wel van de tijdstraf die hij in het begin van de race kreeg.

De 21-jarige Verstappen schoot in de eerste ronde kort van de baan en botste vervolgens met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen toen hij weer terugkeerde op het circuit. De wedstrijdleiding bestrafte de Nederlander met een tijdstraf van vijf seconden.

"Ik remde iets te laat, maar Kimi koos er vervolgens zelf voor om de buitenkant te nemen. We raakten elkaar, maar er was verder weinig aan de hand", zei Verstappen zondag voorafgaand aan de podiumceremonie op het circuit van Suzuka.

"Ik probeerde het netjes op te lossen, Räikkönen had makkelijk even kunnen wachten. Het is schandalig en jammer dat ik bestraft werd, maar uiteindelijk ben ik heel blij om op het podium te staan. We hebben als team heel goed werk verricht."

'Hadden geen goede kans om Bottas in te halen'

De botsing met Räikkönen was niet Verstappens enige incident met een Ferrari-coureur. Later in de race tikte Sebastian Vettel de Limburger aan bij een inhaalpoging, al ondervond alleen de Duitser daar hinder van.

Verstappen koesterde zijn derde plek en kwam in de slotfase nog dicht bij de tweede positie van de Fin Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur slaagde er met enige moeite in de Nederlander achter zich te houden en kwam na zijn teamgenoot Lewis Hamilton over de finish.

"Eigenlijk hadden we nooit echt een goede kans om Bottas in te halen", gaf Verstappen toe. "Ik had schade aan de vloer van mijn auto, dus het was lastig. Bovendien kun je hier moeilijk inhalen, zeker als je tegen een Mercedes vecht."

Verstappen, die aan het begin van het weekend de vijfde plek als een reële doelstelling zag, eindigde voor de derde keer in de laatste vijf races op het podium. In de laatste twee edities van de Grand Prix van Japan finishte hij als tweede. Japan is nu het enige land waar hij driemaal in zijn carrière op het podium stond.