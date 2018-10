Max Verstappen is zondag knap derde geworden in de Grand Prix van Japan. De race op het circuit van Suzuka werd gewonnen door Lewis Hamilton, die zijn Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas ruim voorbleef en de wereldtitel bijna niet meer kan ontgaan.

Verstappen vocht in Japan een hevige strijd uit met Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel. Een vroeg incident met de Fin leidde tot een tijdstraf voor de coureur van Red Bull. Vettel verloor na een touché met de Limburger veel plaatsen.

Het is voor Verstappen de zevende podiumplaats in de zestiende race van het seizoen. De afgelopen twee jaar werd Verstappen steeds tweede in Japan, het enige land waar hij driemaal op het podium stond.

Hamilton boekte zijn achtste zege van het seizoen en zijn vierde op rij. De Brit breidde zijn voorsprong op Vettel in de WK-stand uit naar 67 punten. Met nog vier races te gaan, kan de vijfde wereldtitel hem alleen in theorie nog ontgaan.

Over twee weken bij de Grand Prix van de Verenigde Staten kan Hamilton de titel al veiligstellen. Als hij wint en Vettel geen tweede wordt, dan kan de Duitser hem niet meer achterhalen.

Verstappen knokt met Ferrari's

In de eerste ronde schoot Verstappen kort van de baan. Toen hij terugkeerde op het circuit hinderde de 21-jarige Limburger Räikkönen, waarvoor Verstappen van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

Kevin Magnussen liep bij een touché met Charles Leclerc een lekke band op, waardoor de Deen moest uitvallen. Omdat er enkele onderdelen van zijn Haas op het circuit lagen, kwam de safetycar de baan op.

Vettel had vanaf de achtste plaats een goede start en reed al achter Verstappen. Nadat de safetycar verdween, probeerde de Duitser hem in te halen. Vettel raakte Verstappen aan de binnenkant en spinde zelf van de baan, waardoor hij helemaal achteraan het veld terechtkwam.

Dat was goed nieuws voor WK-leider Hamilton, die van poleposition een probleemloze race kende en constant aan de leiding reed voor zijn teamgenoot Bottas.

Verstappen loste zijn tijdstraf in tijdens zijn pitstop en kwam net voor Räikkönen weer de baan op. Even later liet Ricciardo zijn banden wisselen en keerde hij precies tussen de Nederlander en de Fin terug op het circuit.

Verstappen nadert tweede plaats Bottas

Met nog zo'n vijftien rondes te gaan, was Verstappen de tweede plaats van Bottas heel dicht genaderd. Hij slaagde er in de slotfase niet in om de Mercedes-coureur echt aan te vallen en kwam vlak achter de Fin over de finish.

De als vijftiende gestarte Ricciardo legde beslag op de vierde plek, voor Ferrari-duo Räikkönen en Vettel. Ook Sergio Pérez (zevende), Romain Grosjean (achtste), Esteban Ocon (negende) en Carlos Sainz (tiende) reden in de punten.

Op 21 oktober staat in Austin de volgende Grand Prix op het programma.