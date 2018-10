Daniel Ricciardo heeft het helemaal gehad met de technische problemen die hem dit seizoen parten spelen bij Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen moest zaterdag opgeven tijdens Q2 van de kwalificatie in Japan.

Mede door problemen met zijn auto haalde Ricciardo dit seizoen al zes keer de finish niet en op Suzuka was het dus opnieuw raak. De 29-jarige Australiër stapte vloekend en tierend uit zijn auto.

"Ik kan dit het op dit moment gewoon niet gebruiken en ben het behoorlijk zat. Ik doe alles wat ik kan en zet me op de best mogelijke manier in, maar het werkt niet. Hopelijk verandert de situatie snel", zei hij.

"Het maakt me boos. Het was anders geweest als het aan mezelf lag en ik zelf snelheid minderde. Ik wil nog steeds alles geven voor Red Bull tot het einde van het jaar. Iedere race telt."

'Had nog pijnlijker kunnen zijn'

Toen Ricciardo tijdens de tweede sessie van de kwalificatie vlak bij de pitstraat stil kwam te staan, werd hij door monteurs van Red Bull snel naar binnen geduwd in de hoop het probleem te verhelpen.

"Toen ik door de laatste bocht voor mijn snelle ronde ging, voelde ik meteen dat er iets mis was. Ik had gewoon geen volledige snelheid en ik hoorde dat er iets niet goed was met de turbo", aldus de Australiër.

"In de pits hebben we geprobeerd het te repareren, maar ik denk dat er weinig meer te redden viel. Als we het in de regen nóg een keer hadden geprobeerd, was het misschien nog pijnlijker geweest."

Horner kan zich frustratie goed voorstellen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het te doen met Ricciardo, die na dit seizoen naar Renault vertrekt en dus aan zijn laatste Grands Prix bij het Oostenrijkse team bezig is.

"Het was enorm teleurstellend om hem aan het begin van Q2 al kwijt te raken. We hopen heel erg dat hij zijn laatste vijf races voor Red Bull op een positieve manier kan afsluiten", aldus de Brit. "Dit soort problemen, waar je zelf weinig aan kunt doen, is gigantisch frustrerend. Voor Daniel en voor het hele team."

Ricciardo presteert in de kwalificaties dit seizoen beduidend minder dan teamgenoot Verstappen. De Nederlander veroverde in zeventien raceweekenden liefst veertien keer een betere startplek. De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.10 uur.