Lewis Hamilton start zondag in Japan voor de tachtigste keer vanaf poleposition in de Formule 1. De WK-leider beseft dat hij dat vooral aan de juiste bandenstrategie te danken heeft en prijst zich gelukkig dat hij voor "het beste team ter wereld" Mercedes rijdt.

Doordat zijn belangrijkste concurrent Sebastian Vettel door een foute bandenkeuze niet verder kwam dan de negende tijd en vanaf P8 start, kan Hamilton zondag op Suzuka andermaal een flinke slag slaan in de kampioensstrijd.

"Bij elk team lopen verstandige mensen rond, maar als het uiteindelijk aankomt op onder druk de juiste beslissingen nemen, tonen wij telkens aan dat wij het beste team op de grid zijn", aldus de Brit tegen diverse media na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan.

Ondanks de voorspelde en naderende regen koos Mercedes ervoor om op 'slicks' de baan op te gaan. "Een lastig besluit", erkent Hamilton. "Iedereen twijfelde, maar uiteindelijk pakte het perfect uit. Dit geeft ontzettend veel voldoening. Als team presteren we op dit moment beter dan ooit tevoren."

Concurrent Vettel stuurde zijn Ferrari juist met regenbanden het circuit op voor Q3, maar moest liefst 4,5 seconden toegeven ten opzichte van de 'poletijd' op het droge asfalt. "Ik dacht meteen al dat dat de verkeerde keuze was", meent Hamilton.

Hamilton kan tachtigste pole amper geloven

Door die misser van de Italiaanse renstal en zijn eigen "perfecte strategie" scherpte Hamilton zijn eigen record als coureur met de meeste polepositions in de Formule 1 aan. Een mooi jubileum, vindt de viervoudig wereldkampioen. "Ik kan het amper geloven, tachtig keer."

In de race vindt Hamilton zijn teamgenoot Valtteri Bottas naast zich op de voorste startrij. Bij winst doet de Brit, die al vier keer de beste was op het circuit van Suzuka (2007, 2014, 2015 en 2017), uitstekende zaken in de WK-strijd en kan hij over twee weken in de Verenigde Staten al zijn vijfde titel pakken.

De lichten voor de Grand Prix van Japan doven zondag om 7.10 uur. Max Verstappen begint vanaf de derde plek met zijn Red Bull-auto.