Ferrari was zaterdag met een vierde plek voor Kimi Räikkönen en slechts een negende plek voor Sebastian Vettel de grote verliezer in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Vettel neemt echter niemand iets kwalijk.

Het Italiaanse team maakte in Q3 onder een dreigende lucht als enige de keuze om op regenbanden naar buiten te gaan, maar dat bleek de verkeerde beslissing. In het restant van de sessie was er geen tijd meer voor beide coureurs om een betere tijd neer te zetten.

"Vijf of zes minuten na de kwalificatie begon het harder te regenen, dus het hing al in de lucht", verdedigt Vettel de keuze van Ferrari tegen Motorsport.com.

"We verwachtten dat er meer regen zou komen tijdens Q3, maar dat was uiteindelijk niet zo. We hebben dus de verkeerde keuze gemaakt. Bij zulke weersomstandigheden blijft het altijd een gok."

De viervoudig wereldkampioen zag dat Mercedes en Red Bull Racing wél voor de juiste banden kozen. "Maar ik neem niemand iets kwalijk. Wat maakt het uit wie de beslissing heeft genomen? Het is uiteindelijk de keuze van het team."

'Voor hetzelfde geld waren we het enige slimme team'

Zowel Vettel als Räikkönen kwam op de 'intermediates' tot slechts één volledige ronde op het circuit van Suzuka, maar voor zowel de Duitser als de Fin verliep die niet zonder stuurfoutjes.

"Het circuit was prima, maar ik maakte een fout in bocht veertien in de enige volle ronde die ik kon rijden. Dat hielp dus niet mee", aldus Vettel over zijn magere tijd van 1.32,192.

"Maar nogmaals: als het een aantal minuten eerder was gaan regenen, hadden we het wonderbaarlijk gedaan en waren we het enige slimme team geweest. Nu zijn we de enigen die met hun keuze knullig overkomen."

Ook Räikkönen verdedigt besluit

Räikkönen, die ondanks een foutje dus nog tot de vierde tijd kwam op de regenbanden, is het met teamgenoot Vettel eens dat er geen schuldige voor de strategie van Ferrari aan te wijzen is.

"Je hebt altijd twee keuzes, waarbij de ene goed blijkt en de andere slecht. We hadden het nu bij het verkeerde eind", bleef de wereldkampioen van 2007 nuchter. "Het is in ieder geval geen absolute ramp geworden. We zijn er tenminste in geslaagd één ronde te rijden, die op het foutje na prima ging. We zijn nog goed weggekomen."

Lewis Hamilton pakte zijn tachtigste poleposition, voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen klokte namens Red Bull Racing knap de derde tijd. De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.10 uur.