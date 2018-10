Het stemt Max Verstappen tevreden dat hij zaterdag vanwege de juiste tactiek de derde tijd klokte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-coureur hoefde alleen het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich te dulden.

Het druppelde tijdens de laatste sessie van de kwalificatie, waardoor concurrent Ferrari Q3 op regenbanden begon. Verstappen had in de gaten dat het circuit droog genoeg was voor slicks en koos ervoor zich direct op een toptijd te richten.

"Je moet optimaal profiteren als anderen fouten maken. Dat hebben we vandaag gedaan", doelde de Red Bull Racing-coureur tegen Ziggo Sport op de tegenvallende tijden van Ferrari.

"Het was de beste keuze om in Q3 op slicks naar buiten te rijden. Ik wilde even wachten, want dit asfalt ziet er al snel uit alsof het nat is, maar dat is het dan eigenlijk niet."

Ferrari had snel door dat het de verkeerde keuze had gemaakt en paste alsnog een bandenwissel toe, maar door toenemende regen zat een betere tijd er niet meer in. Kimi Räikkönen start daardoor als vierde en Sebastian Vettel slechts als negende.

'Motorissue is er nog steeds'

Verstappen klaagde vrijdag na de eerste twee vrije trainingen over de afstellingen van de auto en sprak daarbij zelfs van "een van de slechtste dagen van het seizoen". De Limburger was zaterdag na de derde oefensessie - waarin hij de vierde tijd noteerde - en de kwalificatie een stuk positiever.

"Het voelde een stuk beter aan. In de kwalificatie bouwde ik het in Q1 goed op, Q2 was oké en in Q3 was het chaos, maar daar kwam ik goed uit", zei hij. Verstappen was wel nog steeds kritisch over de Renault-motor.

"Dat issue is er nog steeds, maar ik moet er maar 'omheen rijden'. Dat heb ik in Singapore ook gedaan. Ik ga er verder niets meer over zeggen, want dan krijgen we weer een drama", zei hij met een glimlach.

Verstappen had akkefietje met Renault-baas

Verstappen doelde met die laatste opmerking op een akkefietje met Renault-baas Cyril Abiteboul, die de Nederlander er een week geleden van betichtte "erg veeleisend" te zijn. Red Bull heeft een moeizame geschiedenis met de Franse krachtbron en stapt na dit seizoen over naar Honda.

Toro Rosso is dit seizoen het enige team dat met Honda-motoren rijdt. Het satellietteam van Red Bull kwam tijdens de kwalificatie voor de 'thuisrace' van de Japanse leverancier met een nieuwe krachtbron uitstekend voor de dag, want het team stelde de zesde en zevende startplek veilig.

De Grand Prix van Japan staat zondag om 7.10 uur op het programma. In de laatste vier edities ging de zege steeds naar Mercedes, want in 2014, 2015 en 2017 was Hamilton de beste en in 2016 gold dat voor Nico Rosberg.