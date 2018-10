Max Verstappen start zondag namens Red Bull Racing als derde in de Grand Prix van Japan. Lewis Hamilton bezet net als vorig jaar poleposition op het circuit van Suzuka.

In een kwalificatie waarin regen een rol speelde zette Verstappen zaterdag in Q3 op supersofts een tijd van 1.29,057 neer. Hamilton klokte op dezelfde band 1.27,760 en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kwam tot 1.28,059.

Ferrari-rijder Sebastian Vettel kon zijn tijd van 1.32,192 in de absolute slotfase van de kwalificatie door toenemende regen niet meer verbeteren, waardoor hij slechts als negende start. Zijn teamgenoot Kimi Räikkönen klokte met 1.29,521 nog de vierde tijd.

De top tien op de grid wordt verrassend gecompleteerd door Romain Grosjean van Haas F1 (vijfde), het Toro Rosso-koppel Brendon Hartley en Pierre Gasly (zesde en zevende) en Force India-rijders Esteban Ocon en Sergio Pérez (achtste en tiende).

Mercedes-rijders Hamilton en Bottas starten zondag op softbanden, terwijl de concurrentie - onder wie Verstappen - op supersofts begint.

Gefrustreerde Ricciardo strandt in Q2

Voor Ricciardo verliep de kwalificatie zaterdag zeer teleurstellend. De Australische teamgenoot van Verstappen bij Red Bull kampte in de tweede sessie niet voor het eerst dit seizoen met een probleem aan zijn auto. Zichtbaar gefrustreerd stapte hij uit.

Na de eerste sessie was de kwalificatie zaterdag voorbij voor Nico Hülkenberg (Renault), Williams-rijder Sergey Sirotkin, het McLaren-duo Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne en de gecrashte Marcus Ericsson van Sauber.

In Q2 vielen Ericssons teamgenoot Charles Leclerc, Kevin Magnussen (Haas F1), Renault-rijder Carlos Sainz, Lance Stroll van Williams en dus Ricciardo af.

Hamilton hele weekend al dominant

De 33-jarige Hamilton, die dit seizoen op weg lijkt naar zijn vijfde wereldtitel, was vrijdag en zaterdag in alle vrije trainingen al de snelste en stond vorig jaar ook op pole in Japan. Toen reed hij naar de zege, voor nummer twee Verstappen en nummer drie Ricciardo.

De Grand Prix van Japan staat zondag om 7.10 uur op het programma. In de laatste vier edities ging de zege steeds naar Mercedes, want in 2014, 2015 en 2017 was Hamilton de beste en in 2016 gold dat voor Nico Rosberg.