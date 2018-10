Lewis Hamilton stelt voor om bij sommige Grands Prix in de Formule 1 de startvolgorde om te gooien, om de races spannender te maken. Volgens de Britse WK-leider is het seizoen momenteel te veel van hetzelfde.

"We hebben ieder weekend dezelfde vier dagen, en dat 21 weekenden gedurende het hele jaar", zei de Mercedes-coureur vrijdag op Suzuka, waar zondag de Grand Prix wordt verreden, tegen Motorsport.com.

"Het moet dynamischer worden. Er moet voor bepaalde circuits zeker iets bedacht worden zoals een 'super weekend'. Er zijn circuits waar de races gewoon heel saai zijn."

De organisatie achter de Formule 1 is ideeën aan het verzamelen om het seizoen vanaf 2019 interessanter te maken. Zo wordt geopperd om een vierde kwalificatiesessie toe te voegen, waarin de snelste coureurs om poleposition strijden.

Hamilton wil dus een stap verder gaan door de startopstelling helemaal om te gooien, door de snelste coureur achteraan te laten beginnen en de langzaamste vooraan.

'Kijk wat we anders kunnen doen bij saaie races'

Toch vindt Hamilton niet alle races saai. "Er zijn ook nog wat circuits waar je op het puntje van je stoel zit, zoals Baku dit jaar", refereert hij aan de race die hij won en waarbij Max Verstappen en Daniel Ricciardo met elkaar crashten.

"Ik denk dat het dit jaar al spannender geworden is, de wagens zijn beter dan ooit", stelt hij dan ook. "Maar ik weet zeker dat er soms nog saaie races zijn. Dus het lijkt me goed om die races eruit te pikken en te bekijken wat we anders kunnen doen. Of we nu een omgekeerde startvolgorde gebruiken of wat dan ook, we moeten bekijken of we iets kunnen doen."

Hamilton verdedigt met nog vijf races te gaan een voorsprong van vijftig punten op Sebastian Vettel. De race op het circuit in Japan begint zondag al om 7.10 uur Nederlandse tijd.