Max Verstappen is absoluut niet tevreden over het verloop van de eerste dag in Japan. De Red Bull Racing-rijder baalt flink van de afstellingen van zijn auto tijdens de eerste twee vrije trainingen.

"Dit was een van mijn slechtste dagen van het seizoen als het gaat om het gevoel in de auto", zei Verstappen na de eerste twee oefensessies, waarin hij de zesde en vierde tijd klokte, tegen onder meer Motorsport.com.

"Ik had geen grip en op dit circuit heb je vertrouwen nodig om de bochten goed aan te kunnen vallen, maar vandaag zat er geen enkele ronde tussen waarbij ik me goed voelde in de wagen. Ik gleed gewoon alle kanten op. Nee, ik ben helemaal niet tevreden. Over geen enkele ronde."

Verstappen hoopt dat zijn auto zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie beter functioneert. "We hebben nog veel werk te doen. Ik had onderstuur en overstuur en ben niet tevreden over onze snelheid."

'Heb van geen enkele ronde genoten'

Hoewel Verstappen het met een zesde en vierde tijd niet onaardig deed in Japan, leidden de eerste twee vrije trainingen alleen maar tot frustratie bij de Limburger.

"We moeten ernaar kijken. Vertrouwen is hier erg belangrijk, vooral in de eerste sector, maar ik heb vandaag geen moment het idee gehad dat we de auto voor elkaar hebben. Ik heb van geen enkele ronde genoten", aldus Verstappen, die vermoedt dat het probleem bij de achtervleugel ligt.

"Ik reed met een andere achtervleugel dan Daniel Ricciardo en die gaf mij erg veel overstuur, dus dat is niet zo mooi. Er is gewoon niet genoeg grip aan de achterkant. Dat was vanaf de eerste ronde al zo. We probeerden het te optimaliseren voor de tweede training, maar dat is niet echt gelukt."

Verstappen benadrukte nog maar eens dat Red Bull in Japan in ieder geval niet zou kunnen concurreren met Mercedes. "Zij zijn veel te snel voor ons, maar hopelijk kunnen we iets dichter bij Ferrari komen."

Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag vervolgd met de derde vrije training (5.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (8.00 uur). De race staat zondag om 7.10 uur op het programma.