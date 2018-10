Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan de vierde tijd neergezet. Mercedes-coureur Lewis Hamilton was verreweg de snelste op het circuit in Suzuka.

De 21-jarige Verstappen klokte op supersofts een tijd van 1.29,257 en was daarmee iets sneller dan in de eerste sessie. De Red Bull Racing-coureur moest wel ruim een seconde toegeven op de ongenaakbare Hamilton (1.28,217).

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was de enige coureur die eveneens onder de 29 seconden dook (1.28,678). De top vijf werd naast Verstappen gecompleteerd door Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (derde in 1.29,050) en Kimi Raïkkönen (vijfde in 1.29,498).

Daniel Ricciardo was in de eerste vrije training nog goed voor de derde tijd, maar de Australische teamgenoot van Verstappen eindigde nu als zesde in de rangschikking (1.29,513). Vrijwel iedereen reed in de tweede training op supersofts.

Verstappen denkt niet dat podiumplek reeël is

De dominantie van Mercedes in Japan - sinds 2014 ging de zege altijd naar de Duitse renstal - werd in de eerste training al duidelijk. Hamilton en Bottas klokten ook toen de snelste tijden, terwijl ze op hardere banden reden dan Vettel en Raïkkönen.

Hamilton hoopt in Japan een nieuwe stap naar zijn vijfde wereldtitel te zetten. De 33-jarige Brit heeft met nog vijf Grands Prix te gaan een voorsprong van liefst vijftig punten op Vettel. Er zijn nog maximaal 125 punten te verdienen voor de WK-stand.

Verstappen eindigde in de laatste twee edities van de Grand Prix van Japan als tweede, maar de Nederlander verwacht niet dat hij die prestatie kan evenaren. Hij heeft voor dit jaar de vijfde plek ten doel gesteld.

Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag vervolgd met de derde vrije training (05.00 uur) en de kwalificatie (08.00 uur). De race staat zondag om 07.10 uur op het programma.