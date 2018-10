Valtteri Bottas heeft van de teamleiding van Mercedes te horen gekregen dat hij in de laatste vijf races van het Formule 1-seizoen vaker teamorders kan krijgen zoals afgelopen weekend bij de Grand Prix van Rusland.

"En ik verwacht ook dat dat zal gebeuren", aldus Bottas donderdag op het circuit van Suzuka, waar zondag de GP van Japan zal worden gereden.

De 29-jarige Fin ging aan de leiding bij de race in Sochi toen hij opdracht kreeg om zijn teamgenoot en WK-leider Lewis Hamilton voorbij te laten gaan. De Brit reed vervolgens naar de zege en vergrootte zo zijn voorsprong op rivaal Sebastian Vettel, die achter Bottas derde werd in Rusland.

Hamilton heeft met nog vijf Grands Prix te gaan een voorsprong van liefst vijftig punten op Vettel, met nog maximaal 125 punten te verdienen. Zolang de Engelsman niet zeker is van zijn vijfde wereldtitel, zou Bottas gevraagd kunnen worden om aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot.

"Dat besluit zal afhangen van de situatie. Als Lewis afgelopen weekend geen blaren op zijn banden had gehad, had ik misschien wel mogen winnen", doelt Bottas op het feit dat Mercedes vreesde dat Hamilton ingehaald kon worden door Vettel.

"Ik weet wat ik moet doen en ben een teamspeler. Als team behaalden we het best mogelijke resultaat in Sochi. Ik zou het de volgende keer weer doen. Dat betekent niet dat ik geen racer ben. Ik moet gewoon accepteren dat ik niet meer meedoe in de strijd om de wereldtitel en dat we echt als een team moeten functioneren om de titel te winnen."

Hamilton heeft dubbel gevoel over teamorders

Hamilton zei afgelopen zondag direct na de race in Rusland al dat hij niet echt kon genieten van zijn zege, omdat hij de grote teleurstelling van Bottas begreep.

De viervoudig wereldkampioen stelde donderdag in Japan dat hij een dubbel gevoel heeft over teamorders. "Aan de ene kant vind ik het vervelend voor een coureur als hij een zege op moet geven, aan de andere kant weet ik wat er nodig is om een wereldtitel te winnen."

"Formule 1 is een aparte sport in de zin dat er twee wereldkampioenschappen zijn; een voor de coureurs en een voor de constructeurs. Dat zorgt voor een lastige dynamiek. Een team wil eigenlijk dat beide coureurs winnen, maar dat is onmogelijk."

De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd. De eerste (3.00 uur) en tweede vrije training (7.00 uur) worden vrijdag afgewerkt, terwijl de derde training (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur) zaterdag op het programma staan.