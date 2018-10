Daniel Ricciardo hoopt in zijn laatste maanden als Red Bull Racing-coureur nog minstens één keer het podium te halen. De Australiër eindigde vier maanden geleden voor het laatst in de top drie en is er nu extra op gebrand die teleurstellende reeks te doorbreken.

"Normaal gesproken hou ik niet van een tweede of derde plek, maar ik zou het op dit moment heel mooi vinden weer eens met een fles champagne op het podium te staan", zegt Ricciardo donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Japan tegen ESPN.

De 29-jarige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull piekte vroeg in het seizoen met overwinningen in de Grand Prix van China (april) en Monaco (mei), maar die vorm wist hij geen vervolg te geven.

In de tien races na zijn laatste zege haalde Ricciardo maar zes keer de finish en daarin werd hij drie keer vierde (Canada, Frankrijk en Hongarije), twee keer zesde (Singapore en Rusland) en één keer vijfde (Groot-Brittannië).

"Ik heb twee goede resultaten geboekt dit seizoen en dat is het", erkent Ricciardo, die na dit seizoen de overstap maakt naar Renault. "Het is nu al een lange reeks zonder podiumplek, dus ik zou het wel fantastisch vinden om weer in de top drie te eindigen."

Verstappen presteert beter dan Ricciardo

Waar Ricciardo de laatste maanden minder presteert, pakt teamgenoot Verstappen een stuk meer punten voor de WK-stand. De Limburger eindigde in zijn laatste vier races twee keer op het podium en twee keer in de top vijf.

Ricciardo durft niet te zeggen hoe het komt dat Verstappen, die in de WK-stand momenteel 24 punten meer heeft, beter presteert. "Het is niet zo dat Max betere resultaten haalt omdat hij meer risico's neemt. Ik heb er voor mijn gevoel nog niet alles uitgehaald, maar het kan natuurlijk ook zijn dat Max steeds beter wordt."

Voor zevenvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo zijn er nog vijf mogelijkheden om in een Red Bull-auto op het podium te eindigen, te beginnen met de race in Japan komende zondag. De Grand Prix begint om 7.10 uur Nederlandse tijd.