Max Verstappen heeft geen hoge verwachtingen van de Grand Prix van Japan. De 21-jarige Limburger denkt niet dat hij net als in de twee voorgaande edities als tweede kan eindigen in Suzuka.

"Twee jaar geleden hadden we echt de snelheid en vorig jaar werden we geholpen door een paar gridstraffen. Ik ben nu bang dat we in de kwalificatie snelheid tekortkomen", zegt Verstappen donderdag in gesprek met het AD.

De coureur van Red Bull Racing is na een moeizame seizoensstart bezig aan een sterke reeks na de zomerstop, met podiumplaatsen in België (derde) en Singapore (tweede) en topvijfnoteringen in Italië en Rusland (twee keer vijfde).

Red Bull moet het dit seizoen op pure snelheid wel afleggen tegen Mercedes en Ferrari. Aangezien inhalen lastig is op de bochtige Suzuka International Racing Course in Japan, is Verstappen gebaat bij een goede kwalificatie.

'Ik vrees dat het treintje rijden wordt'

De Nederlander, die in de WK-stand momenteel de vijfde plek bezet, ziet weinig kans om tijdens de race veel plekken op te schuiven. "Echt aanvallen is niet mogelijk, dus ik vrees dat het treintje rijden wordt in de race. Plek vijf is in mijn ogen reëel."

Verstappen is wel fan van het circuit in Japan, dat relatief weinig rechte stukken kent. Vorig jaar kende hij een uitstekende start door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en later in de openingsronde ook Sebastian Vettel in te halen. "Vooral die eerste sector, dat vloeiende, met die snelle bochten. Dat is wel echt een heel mooi gedeelte."

De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd. De eerste (3.00 uur) en tweede vrije training (7.00 uur) worden vrijdag afgewerkt, terwijl de derde training (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur) zaterdag op het programma staan.