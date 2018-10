Max Verstappen komt komend weekend in actie op het circuit van Suzuka, waar hij de afgelopen twee jaar tweede werd. In het land van zijn toekomstige motorleverancier Honda is Mercedes al jarenlang onverslaanbaar. Oud-Formule 1-coureur Jan Lammers vertelt je alles wat je moet weten over de Grand Prix van Japan.

"Als er geen gekke dingen gebeuren, dan wint Lewis Hamilton voor Vallteri Bottas en Sebastian Vettel", zegt Lammers tegen NUsport. "Dus laten we hopen dat er wel iets geks gebeurt, wie weet kan Verstappen dan na zijn twee tweede plaatsen nu zelfs winnen."

Vorig jaar stonden er zelfs twee Red Bull-coureurs op het podium in Japan. Achter Hamilton en Verstappen legde Daniel Ricciardo beslag op de derde plaats.

Hamilton won al vier keer op Suzuka, waaronder in 2014 en in 2015. Twee jaar geleden kwam Nico Rosberg als eerste over de streep, met een kleine voorsprong op Verstappen.

Starttijden GP Japan Eerste vrije training: vrijdag 3.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 7.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 5.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 8.00 uur

Race: zondag 7.10 uur

'Brandstofverbruik blijft onderbelicht'

De laatste weken komt Red Bull Racing duidelijk motorvermogen tekort op de topteams Mercedes en Ferrari, maar dat hoeft op de Suzuka International Racing Course volgens Lammers geen heel groot verschil te maken.

"Het gaat in de Formule 1 vaak over motorvermogen en aerodynamica, maar wat nog weleens onderbelicht blijft, is brandstofverbruik. Als je de balans in je auto zo kunt afstellen dat je efficiënt met je brandstof omgaat, dan kun je daar voordeel uit halen. Red Bull lijkt dit goed voor elkaar te hebben."

Bovendien heeft Verstappen in tegenstelling tot de andere topcoureurs niets te verliezen, zegt Lammers, die 24 keer aan de 24 Uur van Le Mans deelnam. "Hamilton en Vettel letten vooral op elkaar en Bottas strijdt om de derde plek in de WK-stand met Kimi Räikkönen. Daarom zullen ze niet te fanatiek verdedigen als Verstappen hen probeert in te halen."

"Natuurlijk, het is een beetje wishful thinking, maar ik denk echt dat Verstappen kan winnen als het meezit. Een mooi resultaat is echt mogelijk."

Eerste sector is 'slalomskiën'

Het optimisme van Lammers wordt ook gevoed door de lay-out van het circuit, dat voor de dertigste keer wordt aangedaan door de Formule 1 en de enige baan op de huidige kalender is met een '8-vorm'. Vooral in de bochtige eerste sector moet de Red Bull met zijn goede aerodynamica sterk voor de dag kunnen komen.

"Het is in het begin bijna slalomskiën, de bochten volgen elkaar snel op. Hoe je de ene bocht uitkomt, bepaalt meteen hoe snel je de tweede in kan gaan", legt Lammers uit. "Dat maakt Suzuka echt een uniek circuit."

"Fysiek wordt er veel van de coureurs gevraagd. Als je bijvoorbeeld bocht 1 uit bent, moet je meteen doorsturen voor bocht 2. De G-krachten lopen dan enorm op."

Laatste tien winnaars GP Japan 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2011: Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2010: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2009: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2008: Fernando Alonso (Spanje/Renault)

'Honda wil goed voor de dag komen'

Japan is het land van Honda, dat dit jaar de motors levert aan Toro Rosso en dat volgend seizoen ook aan Red Bull gaat doen. Lammers verwacht dat de motorleverancier goed voor de dag gaat komen.

"Qua betrouwbaarheid lijken ze nu al beter dan de Renault-motor en qua vermogen ontwikkelen ze zich ook snel. Ik verwacht dat Toro Rosso mee kan doen om de zevende plaats in Japan. Vooral tijdens de eerste trainingen op vrijdag zullen ze mooie tijden kunnen rijden."

Lammers denkt dat de overstap van Red Bull van Renault naar Honda een goed besluit is. "Ik weet niet of Verstappen volgend jaar met Honda meteen in staat is om races te winnen, maar later in het seizoen hopelijk wel."

"Het is indrukwekkend hoe Verstappen zich dit seizoen blijft verbeteren. Aan het begin van het jaar maakte hij nog wat foutjes en vocht hij om duizendsten met Ricciardo. Nu maakt hij die foutjes niet meer en vorige week in Rusland versloeg hij Ricciardo met liefst 49 seconden verschil."