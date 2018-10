Jos Verstappen: 'Max boekt progressie en denkt meer na tijdens races'

"Je ziet hem gedurende het jaar progressie maken. Na Monaco heeft hij de goede stappen gezet. Hij denkt ook gewoon iets meer na tijdens de race", zei Jos Verstappen maandag bij Peptalk op Ziggo Sport.

Zoon Max kreeg begin dit seizoen veel kritiek op zijn rijstijl. De jonge coureur van Red Bull Racing liep door diverse incidenten veel punten mis in de eerste Grands Prix van het seizoen, maar herstelde zich daarna.

Volgens Jos Verstappen is er naar aanleiding van de bewogen start van het seizoen veel op de talentvolle Nederlander ingepraat.

"Verschillende keren. We bespreken alles met elkaar en daar luistert hij ook naar. Uiteindelijk moet hij doen wat hij zelf wil, maar we hebben afgesproken dat ik wel altijd mijn zegje doe."

Verstappen oogst steeds meer lof

Jos Verstappen is niet de eerste die zich uitlaat over de progressie van zijn zoon, want recent zeiden ook Red Bull-teambaas Christian Horner en Formule 1-topman Ross Brawn dat ze Max Verstappen steeds volwassener vinden racen.

Brawn zei daarbij dat hij in de net 21 jaar geworden Limburger een toekomstig wereldkampioen ziet. "De races van Verstappen worden niet alleen gekenmerkt door ongelooflijke snelheid, maar ook steeds meer door meesterschap", oordeelde hij.

Verstappen viel in Hongarije voor het laatst uit en eindigde in de laatste vier races in de top vijf. Zondag kende hij een sterk optreden in Rusland, al moest hij achter Mercedes en Ferrari genoegen nemen met de vijfde plek.

'Ook in Japan vierde of vijfde'

Komende zondag staat in Japan de zeventiende Grand Prix van 2018 op het programma. Jos Verstappen verwacht dat zijn zoon op Suzuka, net als in onder meer Rusland, niet mee zal doen om het podium.

"Japan is een circuit waar je veel snelheid moet hebben. Van de eerste sector weet ik zeker dat het goed gaat komen, maar erna zijn enkele lange rechte stukken waar Red Bull tekort gaat komen. Meer dan een vierde of vijfde plek zit er denk ik niet in."

De Grand Prix van Japan begint zondag al om 7.10 uur Nederlandse tijd. Mercedes-rijder Lewis Hamilton won afgelopen zondag in Sochi en lijkt op weg naar zijn vijfde wereldtitel.