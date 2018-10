Formule 1-directeur Whiting ziet 'geweldige potentie' bij circuit Zandvoort

"Ik denk dat Zandvoort geweldige potentie heeft", zegt Whiting tegen Motorsport. "Er moeten een paar dingen worden veranderd, maar daar lijkt men toe bereid te zijn."

Whiting benadrukt dat hij tijdens zijn bezoek louter heeft beoordeeld of het circuit veilig genoeg is voor de huidige Formule 1-wagens.

"Ik heb gekeken of de baan aangepast kan worden, zodat er met moderne Formule 1-wagens kan worden geracet. Meer niet. Hoe groot de paddock is, de bereikbaarheid van het circuit en waar de toeschouwers zitten, dat zijn zaken waar ik mij niet mee bezighoud."

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget voor de Grand Prix niet meer rond.

Charlie Whiting

'Historische elementen blijven intact'

Door de grote populariteit van Max Verstappen zwelt de roep om een terugkeer van de Nederlandse GP de laatste jaren flink aan. Ook het TT Ciruit van Assen hoopt in aanmerking te komen. Plannen voor een straatrace in Amsterdam of Rotterdam zijn nooit erg serieus geworden.

De plannen voor Zandvoort zijn concreter. "Maar ik denk dat het nog wat vroeg is om meer over een mogelijke terugkeer van Zandvoort te zeggen", zegt Whiting.

"Ze komen bij ons terug met enkele voorstellen en dan gaan wij kijken of het mogelijk is om een Grand Prix in Zandvoort te houden, waarbij het dan puur gaat om het circuit zelf en dus niet om de commerciële kant van het verhaal of iets anders."

Met dat circuit zit het volgens de Brit wel goed. "Er is een mooi lang recht stuk waarop je op een goede manier DRS kunt gebruiken, en we zouden de historische elementen van het circuit verder intact kunnen laten. Ik denk dat het een erg mooie baan zou zijn voor de Formule 1."

Het is niet bekend wanneer de Grand Prix van Nederland eventueel terug zou kunnen keren in de Formule 1. In 2019 zal dat in elk geval nog niet zo zijn, want op het concept voor de kalender staan al 21 races.