Verstappen laat volgens lovende Horner zien dat hij volwassen wordt

Vanwege een gridstraf startte Verstappen op het stratencircuit in Sochi vanaf de negentiende en voorlaatste plek, maar na acht rondes lag de Limburger al vijfde.

"Die openingsrondes waren megagoed", zei Horner tegen Motorsport.com. "Het was zeker één van de bijzonderste openingsfases die we in lange tijd hebben gezien. Het leek eigenlijk wel het begin van een regenrace, hij ging mensen snel binnendoor en buitenom voorbij."

"Zulke indrukwekkende rondjes hebben we lang niet gezien. Max werd 21 jaar, maar hij reed als een veteraan." De coureur vierde zondag zijn 21e verjaardag.

'Max presteert op enorm hoog niveau'

Nadat de vier coureurs voor hem kort na elkaar hun pitstop hadden gemaakt, reed Verstappen zelfs geruime tijd aan de leiding, tot hij tien ronden voor het einde zelf ook naar binnen moest voor nieuwe banden. Maar ook met een vijfde plaats mocht hij tevreden zijn over de race die gewonnen werd door Lewis Hamilton.

Het was de vierde keer op rij dat Verstappen in de top vijf eindigde, na een dramatische start van het seizoen.

"Sinds de GP van Monaco (negende plaats Verstappen, red.) in mei is Max heel sterk", vindt Horner. "Hij heeft een paar geweldige races gereden en is bezig een volwassen coureur te worden. Hij heeft ondertussen flink wat ervaring en presteert op een enorm hoog niveau."

'We hoopten op de safetycar'

Volgens Horner had Verstappen met meer geluk zelfs serieus mee kunnen doen om de winst in Rusland, maar dan had er een safetycarsituatie moeten zijn.

"We hoopten op de safetycar, dat zou onze enige reële kans op winst zijn geweest. Als het veld dan weer in elkaar was geschoven, hadden we op een zachtere band misschien nog wel een kans gehad. Maar dat gebeurde jammer genoeg niet."

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend al verder met de GP van Japan. Daarna volgen races in de Verenigde Staten (21 oktober), Mexico (28 oktober) en Brazilië (11 november) en de afsluiting van het seizoen in Abu Dhabi is op 25 november.