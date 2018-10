Vettel gelooft ondanks forse achterstand op Hamilton nog in titelkansen

"Ik geloof nog steeds in onze kansen", zei Vettel op de persconferentie. "Al wordt de situatie er natuurlijk niet beter op, nu we achter Mercedes zijn gefinisht. Maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren de komende races."

Dit Formule 1-seizoen staan er met de grands prix van Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog vijf races op het programma. Aangezien een overwinning 25 punten oplevert, mag Vettel nauwelijks meer steken laten vallen.

"Eén uitvalbeurt voor Hamilton en de wereld ziet er weer anders uit", blijft Vettel hoopvol. "Twee uitvalbeurten zou ideaal zijn, al wens ik Lewis dat ook weer niet toe. We moeten ons in ieder geval blijven focussen op het winnen van de laatste races."

Vettel stoort zich niet aan stalorders Mercedes

De schade voor Vettel had beperkt kunnen blijven als niet Hamilton, maar Valtteri Bottas de race op het circuit van Sochi had gewonnen. De van pole vertrokken Fin liet zijn Britse teamgenoot echter passeren na het ontvangen van stalorders van Mercedes.

Die beslissing van de Duitse renstal zette geen kwaad bloed bij Vettel, die zich juist stoorde over de vragen daarover van journalisten. "Ik weet dat jullie van controverse houden, maar gezien hun positie is het volkomen logisch wat ze gedaan hebben. Ik moet ze complimenteren voor hun uitstekende samenwerking."

Vettel, die zaterdag in de kwalificatie eveneens derde was geworden, had tijdens de race niet het gevoel dat er meer inzat. "Ik heb alles geprobeerd, maar moet tevreden zijn met een podiumplaats. Al is dit natuurlijk niet het resultaat waar we vooraf op gehoopt hadden."

Volgende week staat met de Grand Prix van Japan al de volgende race op het programma. Vettel wist op het circuit van Suzuka vier keer te winnen, Hamilton was er drie keer de snelste.