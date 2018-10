Verstappen genoot van fraaie inhaalrace bij GP Rusland

"Het ging goed. Ik had een goede start. Ik ging makkelijk door het verkeer heen. Ik lag al heel snel vijfde. Dat was heel goed", zei hij in een eerste reactie voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen lag al na acht rondes op de vijfde plek en naarmate de race vorderde, leek zelfs een podiumplaats erin te zitten, maar dat was uiteindelijk een brug te ver.

"Het was in de slotfase een kwestie van de auto naar het einde brengen. Er zat niet meer in. Geen kans", gaf hij te kennen.

'Band linksvoor ging binnen drie ronden kapot'

Verstappen deed nog wel een ultieme poging door bij zijn enige pitstop op tien ronden van het einde de softbanden te verwisselen voor de ultrasoftbanden, maar dat leverde niet het gewenste effect op.

"De band linksvoor ging binnen drie ronden kapot. Ik kon daardoor niet echt meer pushen", legde hij uit.

Verstappen reist desondanks met vertrouwen af naar Japan, waar volgende week op het Suzuka International Racing Course alweer de volgende Grand Prix op het programma staat.

"Het is nog wel even afwachten. Er is daar een lang recht stuk zonder DRS. Dat maakt het extra pijnlijk. We gaan het zien. De auto was dit weekeinde in elk geval top."

Lewis Hamilton won de race in Rusland. De WK-leider van Mercedes hield zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die teamorders kreeg, de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raïkkönen en dus Verstappen achter zich.