Hamilton heeft te doen met Bottas en durft niet van zege te genieten

"Normaal ben ik buiten zinnen van vreugde na een zege, maar ik begrijp hoe moeilijk dit is voor Valtteri", zei Hamilton in een eerste reactie. "Hij verdiende de winst, maar we willen ook het beste voor het kampioenschap doen."

De WK-leider, die zijn voorsprong op concurrent Sebastian Vettel ziet oplopen naar vijftig punten, was desondanks onder de indruk van het optreden van Bottas. "Het voelt niet geweldig voor hem, maar ik hoop dat hij zo goed blijft rijden."

"Valtteri heeft het geweldig gedaan. Hij deed het hele weekend al geweldig en is een echte gentleman omdat hij me voorbij liet gaan. Hij vecht ook niet voor de titel, zoals ik."

'Iedereen zag wat er gebeurde'

Bottas stond met een sip gezicht op het podium na de race rond het olympisch park in Sochi. Hij vroeg in de slotfase van de race nog of hij de plek van Hamilton terug kreeg, maar dat was niet het geval.

"Het was een zware dag", beaamde hij. "Voor het team is dit een goed resultaat, aangezien we het maximale aantal punten hebben gepakt. Maar iedereen zag wat er gebeurde. Het is moeilijk voor me."

Bottas erkende dat er voor de race gesproken was over een dergelijk scenario. "Er is altijd een plan, maar het is lastig om te voorspellen hoe een race loopt. Het zij zo."

De volgende race wordt volgende week zondag al gereden als de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka op het programma staat. De race begint al om 7.10 uur (Nederlandse tijd).