Verstappen na inhaalrace vijfde in GP Rusland, Hamilton grijpt zege

Verstappen, die zondag zijn 21e verjaardag vierde, was na verschillende straffen vanaf de negentiende plek begonnen aan de race op het circuit rond het olympisch park van Sochi.

De coureur van Red Bull Racing werkte zich na een goede start al in acht ronden op naar de top vijf, de plek die hij vooraf als doel had gesteld. Hij reed zelfs enige tijd aan de leiding, omdat de concurrenten voor hem hun pitstops maakten.

Hamilton was achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas als tweede gestart, maar de twee wisselden halverwege de race van positie. De Brit nam na de stop van Verstappen de leiding en stond die niet meer af. Bottas eindigde als tweede, voor Sebastian Vettel van Ferrari.

Door de zege van Hamilton is zijn voorsprong op Vettel in de WK-stand met nog vijf races te gaan liefst vijftig punten. Verstappen blijft vijfde in de stand.

Top tien GP Rusland 1. Lewis Hamilton (GBr) Mercedes

2. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes +2,545

3. Sebastian Vettel (Dui) Ferrari +7,487

4. Kimi Räikkönen (Fin) Ferrari +16,543

5. Max Verstappen (Ned) Red Bull +31,016

6. Daniel Ricciardo (Aus) Red Bull +1.20,451

7. Charles Leclerc (Mon) Sauber +1.38,390

8. Kevin Magnussen (Den) Haas +1 ronde

9. Esteban Ocon (Fra) Force India +1 ronde

10. Sergio Pérez (Mex) Force India +1 ronde

Verstappen na motorwissel en straf achteraan

Verstappen wist bij voorbaat dat hij voor een inhaalrace stond. De coureur was bestraft omdat hij verschillende motoronderdelen en zijn versnellingsbak had laten vervangen.

Bovendien werd hij zaterdag ook nog eens bestraft voor een incident tijdens de kwalificatie. Verstappen remde volgens de wedstrijdleiding niet genoeg af toen Sergey Sirotkin voor hem spinde.

Al na één ronde had de Nederlander zich opgewerkt naar plek dertien, door na de start de juiste lijn te kiezen. In de derde ronde wist hij zich vervolgens in de top tien te rijden, waarna hij in de achtste ronde op de door hem vooraf gewenste plek vijf terechtkwam.

De van poleposition gestarte Bottas hield bij de start zijn leidende positie, terwijl achter hem Hamilton en Vettel in gevecht kwamen. Hamilton kwam slecht van zijn plek, waarna Vettel zijn Ferrari naast de Mercedes van zijn concurrent zette. De Brit hield zijn plek echter vast.

Alleen Toro Rosso's lopen tegen problemen aan

De start verliep voor de meeste coureurs zonder grote problemen. Alleen Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly vielen uit. Zij zetten hun wagen al na vijf rondes in de pits vanwege remproblemen.

De situatie vooraan wijzigde pas na de pitstops. Bottas ging in ronde dertien als eerste naar binnen, waarna Vettel zijn voorbeeld volgde. De Duitser reed na de stop van Hamilton zelfs even voor de Brit, maar die verschalkte de nummer twee in de WK-stand vervolgens met een fraaie inhaalactie.

Halverwege de race ging Bottas op verzoek van de teamleiding van Mercedes aan de kant voor Hamilton. Daar was de Fin het niet mee eens, maar hij gaf gehoor aan het dwingende verzoek.

De situatie bleef ongewijzigd tot Verstappen met nog tien ronden te gaan naar binnen ging. Hij gaf daarmee Hamilton de leiding en kwam als vijfde terug de baan op. Die positie wist hij niet meer te verbeteren. Hij werd na zijn race wel tot coureur van de dag uitgeroepen door de kijkers.

De volgende Grand Prix wordt volgende week verreden in Japan. De race op het circuit van Suzuka begint al om 7.10 uur (Nederlandse tijd).