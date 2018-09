Bottas tempert euforie en houdt rekening met teamorders in Sochi

"Dit is pas de eerste stap van het weekend", benadrukt Bottas in gesprek met Motorsport.com. "Bij de start van de race wordt het een lange run naar de eerste bocht. Het is belangrijk om mijn positie te behouden."

Bottas bleef in de kwalificatie zijn teamgenoot Lewis Hamilton en Ferrari-rijder Sebastian Vettel knap voor. De Fin was ruim een tiende van een seconde sneller dan de Britse WK-leider en mag daardoor zondag voor de zesde keer in zijn carrière vanaf de voorste startpositie beginnen.

Dat doet de 'tweede man' van Mercedes vanzelfsprekend goed. "Ik heb dit jaar tot dusver pas één keer op poleposition gestaan, in Oostenrijk, dus het was alweer een tijdje geleden. Dit geeft me dan ook een goed gevoel. Het kostte wat concentratie, maar dit is prettig."

'Dit circuit in het verleden altijd goed voor me geweest'

Het Sochi Autodrom ligt Bottas sowieso goed. Hij kwalificeerde er altijd bij de eerste drie en boekte er vorig jaar zijn eerste van drie Grand Prix-zeges in de Formule 1. Dit seizoen staat de teller nog op nul.

"Ik kwam hier naartoe in de wetenschap dat dit circuit in het verleden altijd goed voor me is geweest, en het is me nogmaals gelukt", stelt hij tevreden vast. "Mijn ronden in de kwalificatie waren goed en de auto voelde ook uitstekend, zoals de tijden ook laten zien."

Desondanks wil de nummer vier van de WK-stand vooral niet te vroeg juichen, al durft hij wel hardop te dromen van zijn tweede Russische triomf. "Ik ga absoluut met de intentie om te winnen van start. Dat kan ook niet anders als je op pole staat, dus dat is zeker het doel."

Bottas houdt rekening met kampioenskansen Hamilton

Hij calculeert echter wel in dat hij eventueel in dienst van Hamilton moet rijden, mocht de situatie daarom vragen. Zijn Britse teamgenoot leidt in de WK-stand en verdedigt een voorsprong van veertig punten ten opzichte van nummer twee Vettel (281 om 241).

"Uiteindelijk zijn we hier natuurlijk wel als team en vechten we voor het kampioenschap. Lewis heeft een gaatje, maar het gat tussen mij en Sebastian is erg groot, dus daar moeten we wel rekening mee houden", beseft Bottas. "Maar ik ga voor de winst, dan zien we wel hoe het loopt."

Zondag om 13.10 uur gaan de lichten op groen voor de Grand Prix van Rusland. Max Verstappen moet zich op een inhaalrace richten, aangezien hij vanuit het achterveld start vanwege een motorwissel.