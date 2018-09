Verstappen blij dat auto goed aanvoelde in kwalificatie GP Rusland

"Dat is wel jammer. Het neemt wel wat spanning van de kwalificatie weg. Maar goed, het is niet anders", zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen was wel blij dat hij in de eerste sessie van de kwalificatie sneller was dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die de race eveneens van achteruit moet beginnen vanwege de derde motorwissel van het seizoen.

"De kwalificatie is ook een wedstrijd tussen teamgenoten, dus die wil je ook nog wel even winnen", aldus de twintigjarige Limburger, die zondag zijn 21e verjaardag viert, met een brede glimlach op het gezicht.

"In de eerste ronde lag ik een beetje te slapen. Ik ben het natuurlijk niet gewend om in Q1 de hele tijd vol gas te gaan. Maar toen ik zag dat Daniel voor me stond, moest ik nog even een rondje extra doen."

'Auto was in de kwalificatie wel gewoon goed'

Verstappen reed verder een foutloze kwalificatie, terwijl hij eerder op zaterdag tijdens de derde vrije training even buiten de baan was beland.

"De auto had vanmorgen heel veel overstuur, dus vandaar dat ik net wat buiten de baan belandde. Ik kon hem niet op het circuit houden", legde hij uit. "De auto was in de kwalificatie wel gewoon goed. Ik ben ook netjes binnen de lijnen gebleven. Ik stond volgens mij ook derde, dus dat is niet verkeerd."

Verstappen wilde niet prijsgeven wat de tactiek wordt in de race. De coureur ontkende wel dat hij op de hypersofts gaat starten en in de slotfase overstapt naar de ultrasofts.

"Dat wordt niet onze tactiek. Jullie gaan morgen wel zien wat het wel wordt. Ik kan daar op dit moment niets over zeggen. Als ik dat doe... Nee."