Bottas op pole in GP Rusland, Verstappen breekt kwalificatie vroeg af

De Nederlander van Red Bull wist dat hij zondag als gevolg van een motorwissel sowieso in het achterveld moet starten en besloot na Q1 niet meer naar buiten te komen.

In het eerste deel van de kwalificatie was Verstappen op hypersofts goed voor 1.33,048 en de derde tijd. Op basis daarvan mocht hij dus gewoon nog de baan op voor Q2, maar in samenspraak met Red Bull koos hij ervoor zijn auto de pitbox in te sturen om zo zijn banden en motor te sparen.

Bottas was met een tijd van 1.31,387 de snelste in het derde en beslissende deel van de kwalificatie. Hamilton beet zich met 1.31,532 stuk op de tijd van zijn Finse teamgenoot en Vettel gaf ruim een halve seconde toe: 1.31,943. De top vier werd gecompleteerd door Kimi Räikkönen van Ferrari (1.32,237).

Daardoor worden de twee voorste startrijen zoals gebruikelijk bezet door de dominante teams Mercedes en Ferrari. Daarachter staan zondag niet Verstappen en diens teamgenoot Daniel Ricciardo, die na Q1 ook niet meer in actie kwam, maar Kevin Magnussen van Haas en Esteban Ocon van Force India.

Top tien kwalificatie GP Rusland 1. Bottas (Mercedes) - 1.31,387

2. Hamilton (Mercedes) - 1.31,532

3. Vettel (Ferrari) - 1.31,943

4. Räikkönen (Ferrari) - 1.32,237

5. Magnussen (Haas) - 1.33,181

6. Ocon (Force India) - 1.33,413

7. Leclerc (Sauber) - 1.33,419

8. Pérez (Force India) - 1.33,563

9. Grosjean (Haas) - 1.33,704

10. Ericsson (Sauber) - 1.35,196

Vijf coureurs zien af van Q2

Pierre Gasly (Toro Rosso) koos voor dezelfde strategie als de Red Bull-rijders Verstappen en Ricciardo en bleef na Q1 ook binnen. De Fransman start eveneens in het achterveld vanwege een gridstraf na een motorwissel.

Het Renault-duo Nico Hülkenberg en Carlos Sainz liet zich in het tweede deel ook niet meer zien. Op deze manier hebben de Duitser en de Spanjaard zondag een vrije bandenkeuze en dus een voordeel ten opzichte van de coureurs die in de top tien starten en gebonden zijn aan de banden die zij in Q2 gebruikten.

Doordat Verstappen, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg en Sainz geen tijd neerzetten in het tweede deel, hadden de coureurs die wél een tijd op de klok zetten daar niets aan. Zij waren immers allemaal al verzekerd van een plek in Q3.

Ongelukkige laatste vrije training Verstappen

Eerder op zaterdag kende Verstappen geen gelukkige afsluitende training. Bij zijn eerste run maakte hij een foutje, terwijl hij daarna last had van verkeer. Ook klaagde hij geregeld over de afstelling van zijn auto. Mede daardoor kwam hij niet verder dan de vijfde tijd.

De Limburger was het weekend nog wel goed begonnen. In de eerste vrije training moest hij alleen voorrang verlenen aan Vettel en in de tweede sessie noteerde hij de derde tijd achter Hamilton en Bottas.

Zondag volgt de race op het circuit in Sochi. De lichten gaan om 13.10 uur op groen. Vorig jaar ging de winst in de Russische stad naar Bottas, Verstappen werd toen vijfde. Hamilton is met 281 punten momenteel de WK-leider, ruim voor Vettel (241).