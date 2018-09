Verstappen klokt vijfde tijd in laatste training voor GP Rusland

Verstappen kwam in zijn snelste ronde tot een tijd van 1.33,937. Daarmee was de coureur van Red Bull Racing ruim 0,8 seconde minder snel dan Hamilton, die een tijd van 1.33,067 reed.

Achter de Britse WK-leider van Mercedes reed zijn teamgenoot Valtteri Bottas de tweede tijd. De winnaar van de race van vorig jaar gaf 0,254 seconde toe. Ook Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen bleven Verstappen voor. Het verschil was net geen 0,3 seconde.

Alle coureurs reden hun snelste tijden op de hypersoftbanden, de zachtste en snelste banden dit weekend.

Verstappen kende geen gelukkige laatste training. Bij zijn eerste run maakte hij een foutje, terwijl hij daarna last had van verkeer. Ook klaagde de Limburger geregeld over de afstelling van zijn bolide.

Verstappen start door gridstraf achteraan

Voor Verstappen stond de laatste trainingssessie vooral in het teken van het vinden van een goede afstelling voor de race. Door een gridstraf vanwege een nieuwe motor begint hij achteraan, net als teamgenoot Daniel Ricciardo.

De coureurs maken dit weekend weer gebruik van de oude B-spec-motor. Tijdens de vorige race in Singapore, waar Verstappen als tweede eindigde, reden zij nog met de nieuwe C-spec-motor. Maar deze motor is minder betrouwbaar.

Verstappen was het raceweekend vrijdag nog goed begonnen. Hij klokte in de eerste vrije training de tweede tijd en kwam in de tweede sessie tot een derde tijd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland begint zaterdag om 14.00 uur. De race begint zondag om 13.10 uur.