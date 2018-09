Kvyat keert volgend seizoen wederom terug bij Toro Rosso

Het wordt al de derde keer dat de 24-jarige Kvyat voor Toro Rosso gaat rijden. Hij begon in 2014 zijn Formule 1-loopbaan bij het Italiaanse team en keerde in 2016 terug, nadat Max Verstappen naar Red Bull was gepromoveerd.

De Rus werd tijdens het vorige seizoen nog aan de kant gezet. Zijn laatste race was de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dit seizoen is Kvyat een van de ontwikkelingscoureurs van Ferrari.

"Ik wil Red Bull en Toro Rosso bedanken voor deze kans", zegt Kvyat in een persbericht. "Ik kijk er naar uit om terug te keren bij een team dat ik heel goed ken. Ik voel me echt thuis bij Toro Rosso."

Volgens teambaas Franz Tost verdiende Kvyat een nieuwe kans in de Formule 1. "Hij is een coureur met veel talent die over veel natuurlijke snelheid beschikt. Hij heeft het een tijd moeilijk gehad, maar ik ben ervan overtuigd dat hij daardoor volwassener is geworden."

Kvyat goed voor twee podiums in loopbaan

De loopbaan van Kvyat in de Formule 1 is er een van pieken en dalen. Hij debuteerde al op twintigjarige leeftijd in de koningsklasse van de autosport en maakte na een jaar promotie naar Red Bull Racing, waarvoor hij twee podiums pakte.

Hij wist in zijn eerste jaar bij het Oostenrijkse team zelfs meer punten te pakken dan teamgenoot Daniel Ricciardo, maar in 2016 gingen zijn prestaties volgens de teamleiding hard achteruit. Hij werd na de Grand Prix van Rusland vervangen door Verstappen. nadat hij Sebastian Vettel tot twee keer toe had geramd.

Bij Toro Rosso moest Kvyat al snel zijn meerdere erkennen in Carlos Sainz, waarna hij een gedemotiveerde indruk maakte en voor de Grand Prix van Maleisië werd vervangen door Pierre Gasly. Kvyat maakte in de VS nog eenmalig zijn rentree, omdat Sainz naar Renault overstapte.

Wie het tweede stoeltje naast Kvyat gaat bezetten is nog niet bekend. Het contract van de huidige tweede rijder Brendon Hartley is nog niet verlengd. De kans is aanwezig dat de Nieuw-Zeelander ook volgend seizoen gewoon voor Toro Rosso rijdt.