Verstappen noteert derde tijd bij tweede training in Rusland

Verstappen ging op de Sochi Autodrom op het olympisch park in de Russische kustplaats rond in 1.33,827, waarmee hij 0,7 seconden sneller was dan in de eerste training. Vrijdagochtend had Verstappen al de tweede tijd geklokt achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

's Middags noteerde Hamilton met 1.33,385 de snelste ronde, voor zijn teamgenoot Bottas (1.33,584). Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo legde beslag op de vierde plaats, voor Ferrari-coureurs Vettel en Kimi Räikkönen.

Alle coureurs reden op de snelle hypersoftbanden. Sergio Pérez was namens Force India de snelste van de brede middenmoot.

Verstappen tevreden over auto

Verstappen kan zich zondag op zijn 21e verjaardag opmaken voor een inhaalrace in Rusland. De Nederlander rijdt met een nieuwe Renault-motor en dat levert hem een gridstraf op, omdat hij dit seizoen al het maximaal toegestane aantal van drie krachtbronnen heeft gebruikt.

De Limburger was na de training tegenover diverse media erg te spreken over zijn auto. "Het ziet er goed uit, het is alleen een beetje lastig met de bandenslijtage", zei Verstappen. "Ik kijk uit naar zondag."

Bij de kwalificatie op zaterdag staat er door de gridstraf weinig op het spel. "Het zal niet de meest spannende dag worden, maar als we de auto nog een beetje kunnen verbeteren voor de race, dan zou dat mooi zijn."

Red Bull wist in Rusland nog nooit een podiumplaats te bemachtigen en Verstappens beste resultaat in Sochi is zijn vijfde plek van vorig seizoen.

Top tien tweede training GP Rusland 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.33,385

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.33,584

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.33,827

4. Daniel Ricciardo (Red Bull racing) 1.33,844

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.33,928

6. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1.34,388

7. Sergio Pérez (Force India) 1.35,122

8. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.35,137

9. Esteban Ocon (Force India) 1.35,147

10. Marcus Ericsson (Sauber) 1.35,295

Bottas won vorig jaar in Sochi

Zaterdag worden de derde training (11.00 uur) en de kwalificatie (14.00 uur) afgewerkt in Sochi en de race begint zondag om 13.10 uur Nederlandse tijd.

Vorig jaar werd de Grand Prix van Rusland gewonnen door Bottas, die daarmee de eerste zege in zijn carrière boekte. Inmiddels staat hij op drie overwinningen. Dit jaar heeft de Fin nog niet gewonnen..