Renault-baas Abiteboul vindt klagende Verstappen erg veeleisend

"We hebben een erg veeleisende gebruiker in de persoon van Max", zei Abiteboul vrijdag op een persconferentie voor de Grand Prix van Rusland. "En hij is ook niet de stilste."

Door een motorwissel beginnen Verstappen en zijn Red Bull-collega Daniel Ricciardo dit weekend achteraan op het Sochi Autodrom. Red Bull reed in de afgelopen races in Italië en Singapore met de nieuwe Spec 3-motor van Renault. Vanwege twijfels over de betrouwbaarheid kiest Red Bull in Rusland weer voor de oudere Spec 2-motor.

Verstappen zei eerder al dat de Spec 3-motor niet de gewenste stap vooruit was. Abiteboul is niet blij met de kritiek van de jonge Limburger.

"Ik ben het niet eens met zijn commentaar en over het algemeen denk ik dat Max zich op zijn eigen auto zou moeten focussen", zei de Fransman. "Het team van Renault heeft uitstekend werk gedaan door Max te leveren wat hij nodig had om een goed weekend te hebben in Singapore."

'Renault voert plan uit dat is besproken'

Verstappen eindigde op het circuit in Singapore als tweede achter de ongenaakbare Lewis Hamilton. "Ik voer gewoon het plan uit dat vooraf met alle belanghebbenden is besproken, waaronder ook Red Bull", zei Abiteboul.

"We wisten vooraf dat er twijfels waren over de duurzaamheid van de Spec 3-motor. Het was bekend dat die motor het einde van het seizoen niet ging halen en dat we naar een andere motor zouden moeten overstappen. Dit hebben we vooraf besproken met de engineerafdeling van Red Bull. En niet met de coureursafdeling."

Red Bull moet nog zes races met een motor van Renault rijden. Volgend seizoen maakt het team gebruik van krachtbronnen van Honda.

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur. Zaterdag om 14.00 uur gaat de kwalificatie van start.