Grosjean en Magnussen rijden ook in 2019 voor Formule 1-team Haas

Voor de 32-jarige Grosjean wordt het zijn vierde jaar in dienst van Haas en zijn negende seizoen in de Formule 1. De zeven jaar jongere Magnussen bezet in 2019 voor het derde jaar op rij het stoeltje van Haas, dat sinds 2016 bestaat.

"We hebben twee ervaren jongens nodig om de ontwikkeling van de auto te stimuleren. We zijn drastisch verbeterd ten opzichte van vorig jaar, dus het was geen moeilijke beslissing om Romain en Kevin te behouden", zegt teambaas Günther Steiner vrijdag.

Het doorzetten van de samenwerking met Grosjean is opvallend, want de Fransman maakt dit seizoen veel fouten en presteert een stuk minder dan Magnussen. Grosjean pakte tot dusver 27 punten, 22 minder dan zijn Deense teamgenoot.

Haas jaagt op grens van 100 punten

In de WK-stand voor constructeurs bezet Haas momenteel de vijfde plek met 76 punten, 15 minder dan Renault en 18 meer dan McLaren. De renstal heeft als doel om dit jaar voor het eerst door die grens van 100 punten te gaan.

"Die barrière wordt hoe dan ook doorbroken en dat gaan we doen met Romain en Kevin", zegt Steiner. "Ze halen het beste uit elkaar naar boven en dat zie je ook aan de resultaten. Het is nu het tweede jaar op rij dat ze samen rijden, dus het is geen toeval dat we nu op ons best presteren."

Grosjean, die in zijn periode bij Haas nog nooit op het podium eindigde, is blij dat zijn contract is verlengd. "Het is indrukwekkend om te zien wat het team in korte tijd heeft bereikt. Ik ben er al sinds het begin bij, dus het maakt me trots om te zien dat we competitief zijn."

Dit weekend staat in Rusland al de zestiende Grand Prix van het seizoen op het programma. De race in Sochi begint zondag om 13.10 uur Nederlandse tijd.